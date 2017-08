Istraživanja potvrdila: Inteligentni ljudi više psuju

Inteligentni ljudi će se više služiti psovkama nego svi ostali, pokazuju rezultati studije Univerziteta u Ročesteru.

To je, vjerovatno, informacija koju su svi oni koji mnogo psuju jedva dočekali da čuju, jer im to daje mogućnost da kao izgovor za svoju vulgarnost iskoriste to što bar mogu da kažu da su pametni.

Istraživači sa Univerziteta u Ročesteru testirali su 1.000 ljudi, sa oko 400 različitih načina ponašanja, i pritom otkrili veoma jaku povezanost između inteligencije i psovanja, piše "Indipendent".

Tokom istraživanja, učesnici su bili pitani da se izjasne koliko često praktikuju neka od 400 navedenih načina ponašanja.

Ekstrovertne osobe su se, na primjer, izjašnjavale da vole brzo da voze kola, da se kockaju, da pričaju "masne" viceve i da piju u većim količinama.

Studija je ispitivala i složenost okruženja svakog tipa ličnosti, kao i niz različitih ponašanja koja su povezana sa svakim od njih.

Slična studija iz 2015. godine došla je do zaključka da ljudi koji su u stanju da za jedan minut izgovore što više psovki, pokazuju mnogo bolje rezultate na testovima inteligencije.

Ispostavilo se da, umjesto da bude obilježje osoba s ograničenim vokabularom, psovanje predstavlja znak retoričke snage.

Psiholozi sa Univerziteta Kili tvrde da je jedna od dobrobiti psovki i to što one predstavljaju prirodni način oslobađanja od bola.

Oni su sproveli testiranje na kome su od učesnika tražili da psuju prije nego što su se upustili u naporan posao ili dugotrajnu vožnju bicikla. U oba slučaja došli su do zaključka da su grube i pretjerano vulgarne psovke doprinijele značajnom unapređenju njihovih radnih performansi, u poređenju s izgovaranjem neutralnih riječi.

"Znamo odranije da psovanje omogućava ljudima da lakše podnesu bol. Jedno od mogućih objašnjenja je da ono stimuliše simpatički nervni sistem isti onaj koji podstiče srce da lupa kada smo u opasnosti", smatra doktor Ričard Stvens, vođa tima istraživača.