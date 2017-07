Janka Budimir pokazala lice bež šminke: Svako je poseban onakav kakav jeste

Janka Budimir, poznata fitnes instruktorka iz Banjaluke, danas je objavila potresne fotografije, a sve u cilju da javnosti pokaže da nisu svi ljudi isti i da se svi trebamo prikazati onakvim kakvim zaista jesmo, bez fotošopova i filtera.

Naime, Janka boluje od hiperpigmentacija kože i po licu ima vidljive tamne fleke koje u većini slučajeva prekriva šminkom. Ovaj put odlučila je da to prekine.

Fotografije i propratni tekst smo preuzeli sa njenog zvaničnog Facebook profila, a Jankinu poruku vam prenosimo u cjelosti:

"Dugo vremena mi je trebalo da postavim ove slike.

Možda je neko od vas gledao taj live kad sam malo pričala o ovome.

Dijagnoza je hiperpigmentacija kože i počelo je 2015. godine, po malo, i u februaru ove godine se proširilo i potamnilo. Voljela bih da mogu da kažem da je to nešto što mi ne smeta i da ovako mogu samouvjereno da se šetam bez šminke. Ne mogu. (Nikad se nisam šminkala kao sad) Ali radim na tome da tako bude. I da nemam taj ružan osjećaj kad me neko pita "Joj, šta ti je to na licu?!" Baš postavljanje ove slike je korak ka tome. Probala sam razne preparate, bezuspješno. Jedino što mi je ostalo je PRIHVATANJE. Ja već duži period učim da prihvatim stvari u životu koje nisu onakve kako sam očekivala. Pa i da isključim ta očekivanja. Mislim da je jaaaako bitno povjerenje da je sve baš onako kako treba, vjera.

Zamislite to, šta god da se desi, vi to prihvatite jer vjerujete da je to najbolje za vas. Vauuu, koji osjećaj! Nema nervoze, nema nerviranja. Pa i negdje nazirem razlog zašto se ovo pojavilo na mom licu. Ali to ću za sad ostaviti za sebe.

Ovim postom želim da pomognem sebi, a i vama koji ste u svijetu filtera i fotošopa prihvatili ideju da niste dovoljno dobri, da niste dovoljno lijepi, jer nemate čisto lice, nacrtane obrve, zategnutu kožu i trbušnjake. Baš nekidan sam promislila o tome.. Ko je taj ko određuje šta je lijepo, a šta ružno??? Pa nema na svijetu dva ista čovjeka ili iste žene. Nije li to predivno? Da svako, ali svako od nas je poseban jer je baš takav kakav jeste.

Ako se ja vidim u ogedalu svaki dan ovakva, zašto onda da me i drugi ne vide. Zašto da krijem to od drugih? Evo. To sam ja. I prihvatam sebe ovakvu kakva jesam. I ti si posebna/ ban si baš takva kakav jesi, jer nema nigdje još jedan takav ti!

Dobar dan lijepi ljudi!"