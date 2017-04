Jedini vampiriolog u Crnoj Gori radi kao konobar

Neobična zanimanja i naučni radovi pojedinaca, sa razvojem interneta i boljom dostupnošću raznim literaturama, postali su sve češća pojava u društvu. Korak dalje otišao je Đorđe Otašević iz Berana, koji je prije godinu dana magistrirao sa temom "Vampir ili čovjek, moć straha" i tako postao prvi, a za sada i jedini vampirolog u Crnoj Gori.

Priča o vampirima često je vezana za horor filmove. Ipak, zahvaljući Đorđu, o ovoj temi sada postoji naučni rad koji se nalazi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

Đorđe Otašević govori o svojoj fascinaciji vampirima, reakcijama na njegov naučni rad, kao i o tome da se vrlo malo ljudi uopšte interesuje za istraživanje ove teme. Iako magistar, Đorđe još uvijek nije uspio da se zaposli u struci.

Fascinacija mitovima o vampirima

Magistarski rad “Vampir ili čovjek, moć straha“ autora Đorđa Otaševića, jedinstveno je djelo u Crnoj Gori.

Đorđe objašnjava da je ideja za ovaj magistarski rad proistekla iz njegove fascinacije mitom o vampirima.

„Ja sam došao na ideju da pričam o vampiru i da ga povežem antropološki sa sociološkim, sa filozofskim aspektom bivstvovanja čovjeka, jer sam fasciniran mitom o vampiru, to sam već rekao bezbroj puta. To je od djetinstva, od filmova Đorđa Kadijevića, konkretno, film „Leptirica“, mada i „Sveto mesto“. I onda hajde da povežemo sa pričom sa političkih nauka, jer ovdje je sve prilično hermetično. Ljudi se interesuju za EU, za NATO, odličan primjer su studenti od prije neki dan. Dakle, samo neke stvari koje su aktuelne, koje su trenutne, i to je to. Na tome bezbroj ljudi magistrira i doktorira. Pa onda, hajde, ne na silu da budem drugačiji, ali da probam i u razgovoru sa potencijalnim mentorom, on mi je rekao da ako mogu da odbranim taj rad, da ga uzmem. Tako je i bilo, da povežem politiku i čovjeka kao političko tijelo sa mitom o vampiru. To je već malo bilo kompleksnije, prvo da sažmem samu ideju, jer je to vrlo široka konotacija, a na kraju ono što sam želio, to sam i uspio“, kaže na početku razgovora Đorđe.

On kaže da je za svoj rad, za mnoge neobičan, imao podršku porodice i prijatelja. Na pitanje, kakav je osjećaj, nakon što je jedini u Crnoj Gori istraživao temu vampira, Đorđe ističe da je osjećaj mnogo lošiji nego li je očekivao.

„Nije mi bila namjera da je to sada meni satisfakcija to što sam prvi i što sam za sada jedini. Nadam se da će još neko detaljnije istražiti temu i moj rad mu makar donekle koristiti da krene, da ima neku osnovu. Ali osjećaj je mnogo lošiji nego što sam mislio. Zato što sav trud koji sam uložio, vrijeme, strpljenje, to se ništa isplatilo nije, jer to apsolutno niko nije prepoznao ni na koji način. Bio sam krajnje iskorišten za populizam u tom trenutku. Okačili su se ljudi nevezano za konkretnu ideju mog rada, ljudi koji nisu pročitali moj rad niti koji će ga ikada pročitati. Pričali su stvari koje su potpuno nebulozne“, priča Đorđe.

Ipak, uprkos nezadovoljstvu, on ističe da je lično zadovoljan, jer je uspio da objavi naučni rad.

„Tek sad imam priliku i tek sada mi se ostvarila prilika da imam bar jedan naučni rad. Niko se nije zapitao, uključujući i sami fakultet, da li bih ja htio da nastavim da se bavim time, da li ima materijala da se ja bavim time. Sve je ostalo samo na savjetima. To je rad u koji sam ja uložio godinu dana aktivnog pisanja. U nekom završnom periodu, nekih mjesec dana, bilo je svakodnevno nekih osam do devet sati finog rada. To i jeste naučni rad, gdje su postavljene hipoteze i teorije i neke stvari koje sam ja lično postavio“, kaže Otašević.

Nakon što je prošla godina od odbrane magistarske teze, Đorđe ističe da se nije ništa promijenilo, iako je magistrirao temu koja je neistražena u Crnoj Gori. Na pitanje, šta dalje očekuje, Đorđe odgovara: „Ja ću citirati veliku Margit Stefanović Magi iz EKV-a, koja je na pitanje kako sebe vidiš u budućnosti i šta će biti poslije rekla: 'Mačke žmure kada gledaju u budućnost'. U suštini se nije desilo ništa. Ja sam na istom mjestu na kojem sam bio, bar što se tiče mog akademskog statusa, mog društvenog statusa“, kaže Otašević.

Crnogorskom mitologijom ne bavi se niko

Magistar političkih nauka, prvi vampiriolog u Crnoj Gori, da bi prehranio svoju porodicu, radi kao konobar u jednom podgoričkom kafiću. Kaže da se javljao na bezbroj konkursa, ali da do zaposlenja nije došlo.

„Ja sam magistrirao mađunarodne odnose, iz predmeta političke antropologije. Još se nije desilo, da dođe do tog nivoa, da me neko pitao koji sam smjer bio, govorim o intervjuima za posao“, kaže Đorđe.

Svima onima koji bi možda krenuli njegovim putem i zainteresovali se za istraživanje mitologije, Đorđe poručuje da bi bio sretan.

„Ja bih volio da čujem da će neko da se bavi, da ima bolji rad od mene, jer crnogorska etnologija i mitologija ne postoje, jer se niko nikad nije bavio time. Ima jako mnogo šturih dokumenata, do kojih je nemoguće doći“, istakao je Otašević.