Kad baka i djed vaspitavaju

Vaspitanje djece je posao roditelja, a bake i djedovi bi tu samo trebalo da pripomognu. Da je nekad starijim članovima porodice teško kad greške svoje djece gledaju sa strane, priznaju i stručnjaci, ali su saglasni da svako miješanje može da izazove brojne konflikte. Zato je bezuslovna ljubav ono što bi bake i djedovi mališanima trebalo da pruže.

Mlade porodice, u kojima mame i tate odlaze ujutru na posao i vraćaju se uveče, zavise u velikoj mjeri od baka i djedova. Oni koji žive daleko od roditelja znaju koliko je teško prepustiti dijete neznancu umjesto osobi koja ih je odgojila.

Bezuslovna ljubav: Psihoterapeuti tvrde da su bake i djedovi važni u vaspitanju djece, ali da je najbitnija bezuslovna ljubav koju im pružaju. Danas većina mladih porodica zavisi od starijih članova. Onima koji žive daleko od svojih ili su im roditelji umrli, vidimo koliko je teško da odgajaju djecu. Ipak, problemi su brojni ukoliko mališane odgajaju i roditelji i bake i djedovi. Tako, ako je jedan roditelj zadovoljan načinom na koji su ga njegovi otac i majka vaspitali, taj model želi da primijeni i na novom članu porodice.

Ako oba partnera žele da vaspitaju najmlađe na način svojih roditelja, dolazi do konflikta prvenstveno među njima. U takvoj situaciji važna je njena mama, jer je ženi majčino mišljenje bitno, dok prema svekrvi osjeća poštovanje. I obrnuto. Tada lako može da dođe do svađe i takmičenja između baka oko toga koja je u pravu. To se na svaki način mora izbjeći.

Bake i djedovi moraju da priznaju da su njihova djeca odrasla. Ako to ne urade, kćerka će od majke stalno čuti: "Nemaš ti pojma, pusti mene da ti pokažem". Tada baka majci oduzima autoritet, prevaspitava je, i dolazi do novih sukoba. Kćerka počinje da se buni i nastaje "rat". U tom slučaju jedino rješenje je distanca, što je šteta za unuke.

Da bi se izbjegle sve moguće neprijatnosti potrebno je da svi sjednu za sto i da se dogovore. Partneri bi prvo sa svojim roditeljima trebalo da vide da li oni hoće i koliko mogu da pomognu, ali i da im stave do znanja da je njihova riječ posljednja kada je vaspitanje novog člana porodice u pitanju.

Vječne vrijednosti: Roditelji, da bi dobro vaspitali dijete, moraju da znaju u kakvom vremenu će ono živjeti. Danas oni ne znaju kakvo će društvo biti sutra. Sve se ubrzava pa očevi i majke postaju nekompetentni da procijene buduće društvo, a to tek ne mogu da urade bake i djedovi.

Ipak, vrijednosti poput pravednosti, poštenja, poštovanja sebe i drugih su vječne i univerzalne, a to bi mališane trebalo naučiti. Tu su i radne navike, samodisciplina, razvitak empatije i socijalne inteligencije.

Mora da postoji "ne smiješ" i "moraš": Da bi mališani bili dobro vaspitani mora da postoji konflikt između djeteta i onih koji ga socijalizuju. Kako bi dijete izraslo u funkcionalnu individuu, mora da čuje "ne može", "ne smiješ", "moraš"... Zato bake i djedovi ne smiju dijete da doživljavaju kao "žrtvu", da ga brane od roditelja i udovoljavaju mu u svemu. Ujedno, moraju da nauče unuke kako da se ponašaju u javnosti, da komuniciraju sa drugom djecom i, najbitnije, kako da se postave prema okolini koja ih ne voli toliko kao ukućani i da shvate da je to normalno.