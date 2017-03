Kad se male ruke slože, sve se može

Osmi mart, Međunarodni dana žena, zaposlio je mališane u vrtićima širom naše zemlje, koji su proteklih sedmica vrijedno radili na pripremi čestitki i učenju pjesmica za nastupe, kojima će mamama dočarati koliko ih vole.

Radna atmosfera je i u banjalučkim vrtićima "Neven" i "Plavi čuperak", gdje već uveliko teku pripreme za proslavu.

Izrada čestitki, crteža, broševa te učenje plesnih koraka koje će izvesti na priredbama, počelo je još sredinom februara, a kako kažu mališani, to im nije bilo teško, jer znaju da sve što rade, rade za svoje voljene mame. U nekim banjalučkim vrtićima sa mališanima su u radionicama učestvovali i njihovi očevi.

Malena Una Živković iz vrtića "Neven" kazala je da mami za 8. mart priprema bedževe u obliku srca.

"I ovoga puta mami ću pokloniti takav jedan, da ga uvijek nosi uz sebe i sjeti se mene. Pored toga, izrecitovaću joj jednu pjesmicu", kazala je Una i počela da recituje stihove: "Mama to je šapat noći, mama to je sunca sjaj, mama to je osmijeh zore, mama to je bijeli dan…"

Njeni drugari Vuk Đurić i Milica Rajlić kazali su da poklone za mame biraju zajedno sa očevima.

"O 8. martu naučila sam mnogo u vrtiću. To je praznik za sve žene svijeta, a moja mama je najbolja mama na svijetu i zaslužuje sve poklone svijeta", kazala je mala Milica.

Šestogodišnja Sofija Draganić iz vrtića "Plavi čuperak" kaže da se raduje ovom prazniku, jer se mama svaki put obraduje poklonima.

"Uspori malo, mama, uvijek negdje žuriš, uspori malo, mama, stalno negdje juriš, uspori malo, mama, skuvaj nam jedan čaj, uspori malo, mama, svog vremena mi minut daj", stihovi su koje je ona naučila za svoju mamu.

Njen drugar Luka Katalina kaže da mami još nije kupio poklon, ali dodaje da je uz pomoć teta i drugara izradio čestitu.

"Prije sam mislio da je 8. mart namijenjen samo mamama, ali sam u vrtiću naučio da nije tako, da je dan svih žena, baka i sestara", ispričao je maleni Luka.

Djelić pretpraznične atmosfere otkrile su i tete iz bijeljinskog i trebinjskog vrtića.

Sanja Simeunović, direktorica bijeljinskog vrtića "Ciciban", kaže da se mališani uvijek raduju ovakvim aktivnostima te da je i tetama zadovoljstvo raditi s njima. Program koji spremaju za mame, kako kaže, biće raznovrstan.

U vrtiću ''Naša radost" iz Trebinja organizovane su brojne radionice, u kojima su mališani pokazali kreativnost.

"U skladu sa tradicijom, svake godine organizujemo radionice na kojima djeca izrađuju čestitke za svoje mame, uče razne recitacije i plesne korake za svečanu priredbu posvećenu njihovim mamama i bakama", kazao je Žarko Gavrilović, pedagog u vrtiću.