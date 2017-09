Kako da se najlakše zbližite s ljudima?

Bivši agent FBI, bivši oficir Marinskog korpusa SAD i bivši direktor programa bihevioralne analize američke federalne vlade Robin Drik, naveo je u intervjuu za "Biznis insajder" tri najbolja načina za povezivanje sa svakim sagovornikom.

Riječ je o postavljanju pitanja, aktivnom slušanju i odgonetanju neverbalne komunikacije.

Drik, koji je inače autor knjige "The Code of Trust", objašnjava da bi, umjesto da nekome iznesete svoje mišljenje ili objasnite svoj stav, najbolje bilo da postavite pitanje koje ukazuje na to da ste zaista zainteresovani da čujete odgovor.

Time ćete aktivirati mozak svog sagovornika, koji će automatski početi da se unosi u razgovor.

Aktivnim slušanjem otkrićete nečije najdublje misli i stavove i na taj način bolje upoznati osobu sa kojom razgovarate.

Kada je riječ o neverbalnoj komunikaciji, sagovornik će vam prilično jasno staviti do znanja da li mu se sviđate ili mu se ne dopadate. Na primjer, skupljene usne ili obrve - za razliku od nagnute glave, dlanova okrenutih nagore ili smiješka - ukazuju na to da negdje griješite u komunikaciji.

Former FBI agent: use these 3 strategies to connect with anyone pic.twitter.com/RgkFMcjJVt — Business Insider (@businessinsider) September 8, 2017

(B92)