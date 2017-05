Kako da sredite ormar za 15 minuta

Da li satima stojite ispred ormara i razmišljate odakle početi? Da li se pred Vama nalazi kula od garderobe koja vam, iskreno, ne treba. Satima kasnije ormar je složen... Učinite to na jednostavan način.

Čišćenje

Postavite štopericu na pet minuta i pređite kroz odjeću, obuću i modne detalje. Za svaki komad postavite sebi tri pitanja:

Jesam li nosila ovo u proteklih godinu dana? Da li mi još uvijek odgovara? Da li mi se sviđa?

Ukoliko odgovor nije potvrdan na sva tri pitanja, vrijeme je da se riješite datog komada. Nemojte dangubiti kroz ovaj proces – to bi trebalo da bude brza i jednostavna procjena pa biste trebali biti u stanju da svaku “stavku” u ormaru pređete za pet minuta ili čak i manje.

Odvojite i koordinišite

Sada, kada je vaš ormar očišćen od nepotrebnih stvari, pređite kroz ostatak garderobe. Grupišite slične artikle: haljine sa haljinama, farmerice sa farmericama, džempere sa džemperima i tako dalje. Jednom kada ste odvojili odjeću, stavite je u ormar na koordinisan način.

Šta to znači? Poredajte odjeću po bojama i učestalosti nošenja. Primjera radi, ako na posao redovno nosite bluzu i blejzer, one bi trebale biti na prednjem dijelu, odnosno sredini ormara (čim otvorite ormar, one će vam biti “pri ruci”). To će vam pomoći i da se ujutro lakše snađete.

Istu stvar uradite sa cipelama i asesoarima. Čak iako nemate prostor za skladištenje asesoara, možete ih poređati po vješalicama: kaiševi, marame, torbe, ogrlice – sve može stati na vješalice. Cipele poređajte po namjeni – cipele koje najčešće nosite trebalo bi da budu na prvoj polici cipelara.

Plan za buduće sređivanje

Kada je vaš ormar funkcionalno organizovan, provedite posljednjih pet minuta kako biste razmotrili da li postoji prostor za poboljšavanje.

Primjera radi, provjerite koliko vam je vertikalonog prostora na raspolaganju. Da li postoje djelovi koji su loše iskorišteni? Kojim dijelom organizovanja niste u potpunosti zadovoljni? Da li torbe i druge asesoare možete organizovati na drugačiji način?

Sva ova pitanja zapišite i pozabavite se njima što prije kako biste potencijalni problem riješili prije sljedećeg sređivanja.