Kako doživjeti stotu?

Doživjeti stotu je nešto što je postalo opsesija čovječanstva u posljednje vrijeme. Svaki čas neko otkrije tajnu dugovječnosti ili izvor mladosti. Ipak, možda su najkompetentniji oni koji su zaista doživjeli te godine, jer samo oni znaju odgovor. A nekad taj odgovor može zvučati prilično banalno - živite po svom. To tvrdi i Džo Binder, koji će za vikend napuniti 107 godina. On je jedan od najstarijih Njujorčana, tj. jedan od 360 njujorških stogodišnjaka. On kaže da je njegov savjet prilično jednostavan, ali i naučno dokazan...

"Suština je da budete aktivni", kaže on, dodajući da su uglavnom stariji iz njegovog kvarta posljednje godine provodili sjedeći na klupi u parku. Ali, ne i on. "Pogledajte onu klupu... Na njoj su sjedili svi, samo ja nikad. I na kraju sam ih sve nadživio", kaže Džo.

Ipak, on pored aktivnosti preporučuje da se ljudi što više druže, te da nikad ne budu kivni na druge jer taj osjećaj može da vas izjede iznutra i uništi zdravlje: "Naravno, i ja sam u životu bio povrijeđen, ne jednom, nego više puta. Ali, ja sam tip koji bi samo okrenuo drugi obraz, pa ako treba, nek udari ponovo. To je ono što me održalo ovako dugo".

I dr Holi Filips, njujorški internista, vjeruje da je ovo zaista dobar savjet, posebno ono što se odnosi na društvenu aktivnost.

"Ljudi koji se dosta druže, koji imaju dosta prijatelja i poznanika imaju čak 50 odsto više vjerovatnoće da će živjeti duže od onih koji su nedruštveni", kaže Filips. Binder priznaje da je i pušio, i to do 13. do 45. godine, ali da je naslijedio i veoma dobre gene. Njegova nećaka Linda Galaso Vard o svemu kaže: "On potiče iz loze ruskih Jevreja koji imaju taj gen dugovječnosti. Čak su iz Univerziteta Fordham htjeli da prouče njegov slučaj, ali je trebalo dosta analiza, a to je suviše naporno u njegovim godinama".

Binder još dodaje da svaki dan pije crno vino. Bilo da je to dobro ili ne, dr Filips o svemu tome kaže: "Šta god da radi, očigledno da njemu to prija".

