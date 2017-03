Kako prepoznati anemiju kod djece?

Blaga anemija može da se pojavi bez ikakvih simptoma. Kako nivo gvožđa postaje manji, vaše dijete može da ima sljedeće simptome:

Djeluje razdražljivo

Povremeno kao da ostaje bez daha

Manje jede

Djeluje umorno i slabo

Ima glavobolje i vrtoglavice

Boja kože postaje bljedunjava

Nokti postaju slabi i lomljivi

Malokrvna djeca su relativno dobro raspoložena, ali se brže umaraju pri naporu, a može se javiti i otežano disanje. Kod veće djece mogu se primijetiti i teži znaci poremećaja snabdjevanja kiseonikom, posebno od strane mozga i srca jer su ova dva organa u tom smislu najosjetljivija (vrtoglavica, zujanje u ušima, titranje pred očima, glavobolja, ubrzan rad i lupanje srca ili neodređeni bolovi u grudima oko srca).

Simptomi koje roditelj najčešće prepoznaje kao moguće znakove malokrvnosti kod svoje bebe i malog djeteta su jače ili slabije izraženo bljedilo kože i sluznica (bljedilo kože nije pouzdan znak anemije jer boja kože zavisi od njene debljine, prokrvljenosti i pigmentacije). Drugi znakovi anemije su nezainteresovanost za igru, slabiji apetit, pojačano znojenje. Kod djece sa jačom anemijom javlja se lomljivost noktiju i kose.

Kako se anemija dijagnostilkuje?

Dijagnozu anemije uspostavlja ljekar pregledom i obaveznim laboratorijskim nalazima krvi. Rade se testovi krvi koji mjere nivo gvožđa u organizmu kao i sposobnost vezivanja gvožđa (TIBC). Pored ispitivanja broja krvnih ćelija, sastavnim djelom analize krvi se smatra i utvrđivanje nivoa hemoglobina i hematokrita koji pokazuju kvalitet krvi.

Po kriterijumima Svetske Zdravstvene Organizacije anemijom se smatra smanjena koncentracija hemoglobina u krvi ispod 110gr/l za djecu od šestog mjeseca do pete godine života, ispod 115gr/l od pete do dvanaeste godine i ispod 120gr/l za djecu uzrasta od dvanaeste do petnaeste godine života.

Ukoliko sumnjate da je vaše dijete anemično, obratite se ljekaru. Nemojte na svoju ruku davati djetetu suplemente gvožđa.