Kako provesti Novu godinu ako ne želite slaviti

Da li zbog vremenskih prilika, vladajućih virusa, odrastanja ili nečeg četvrtog tek, sve više ljudi iz okruženja nema taj osjećaj praznične euforije, niti razmišlja da ide negdje konkretno i proveseli se u najluđoj noći. Ne ulazimo u razloge zbog čega je to tako, već nudimo neke alternativne ideje kako provesti Novu godinu kad ti baš i nije do nje i ne želiš da je slaviš.

1 Filmsko veče sa prijateljicama

Radimo, obavljamo poslove po kući, imamo nekih drugih obaveza..; svima nam je život takav da se i ne viđamo onoliko koliko bismo htjele. Pa zašto onda ne bismo najluđu noć iskoristile upravo za veče viđanja sa prijateljicama, okupljanja u stanu i, uz priču o najnovijim dešavanjima u životu svake od vas, gledanje filmskog ili TV maratona cijelu noć?

2 Otputujte

Odaberite neko mjesto u blizini koje još niste posjetili, spakujte najosnovnije i krenite u avanturu upoznavanja grada ili mjesta koje još niste posjetili. Nema ništa bolje od sticanja dragocjenih iskustava kroz upoznavanje drugih naroda.

3 Izgubite se u sopstvenom gradu

Alternativa za one koje ne mogu ili ne žele baš da putuju je i ta da možete izigravati turistu u sopstvenom gradu. Pođite u kraj u kojem možda nikad nisite bili, zavlačite se u ulicu poput turiste, radite sve ono što biste radili da ste u nekom nepoznatom gradu i otkrijte neke nove stvari o svom prebivalištu.

4 Veče hedonizma i ugađanja sebi

Volite da kuvate i to vas opušta? Spremite neke od recepata koje ste oduvijek htjeli, a niste imali vremena. Čak i da ne umijete da kuvate, uvijek možete kupiti sastojke koje volite, malo vina, likera ili žestine i napraviti hedonističko veče samo za sebe - ili društvo po želji. A možda samo želite da zaronite glavu u dobru knjigu i uronite u svijet glavnih junaka, i to je sasvim OK. Poenta je da radite ono što volite, što vam prija i pričinjava zadovoljstvo.

Samo zato što je Nova godina, ne znači da nije dan kao i svaki drugi i da, ako vam prosto nije do toga, ne treba preskočiti svu tu euforiju i naručeno slavlje. Provedite dan onako kako želite, radeći stvari koje volite ili, prosto, ne radeći ništa. Vaš dan, vaš život, vaša pravila i srećno vam bilo.

Pored ovog naveli smo još 25 zabavnih stvari koje možete raditi

1. Provedite jutro u opuštanju, a veče provedite uživajući u sebi.

2. Uredite prostor. Ukrasite svoju sobu božićnim svjetlima i upalite sva svjetla.

3. Otiđite na mjesto na kojem nikada prije niste bili.

4. Cijeli dan razgovarajte sa sobom.

5. Sastavite svoju vlastitu novogodišnju veselu pjesmu.

6. Vježbajte senzornu deprivaciju i pokušajte provesti Novu godinu bez slušanja ili gledanja.

7. Poklonite si dar ćutnje. Blokirajte sve zvukove i činite ono što vam odgovara.

8. Potražite najusamljeniju osobu u gradu i dajte joj poklon.

9. Pjevajte karaoke i plešite dok se ne srušite od iscrpljenosti.

10. Pokušajte postaviti svjetski rekord i pošaljite e-mail Ginisovoj knjizi rekorda kada ga postignete.

11. Dajte vašem licu i tijelu novi izgled. Depilirajte se, gladite, šišajte, šminkajte i vlažite svaki dio koji možete doseći!

12. Uzmite vrećicu punu starih novogodišnjih ukrasa i ubacite ih nekome u poštanski sandučić kako bi se iznenadio idući dan.

13. Razmišljajte o svojoj najvećoj mani i smislite 15 načina na koja ih možete prevladati.

14. Razmislite o nekim stvarima koje vas interesuju i provedite dan istražujući svoje interesno područje.

15. Učinite tri dobra djela koja će vas usrećiti.

16. Provedite Novu godinu istražujući nove hobije i interese koji će proširiti vaš um.

17. Napravite utvrdu ili pećinu od jastuka i plahti i provedite dan unutar nje, radeći ono što najviše volite.

18. Sjednite vani i polako jedite svoju omiljenu hranu, uživajući u svakom zalogaju u potpunoj svjesnosti.

19. Ako imate kućnog ljubimca, dajte mu poseban dar. Odnosite se prema njemu kao prema plemiću.

20. Kupite si nešto na internetu.

21. Prikupite predmete koji predstavljaju vaše osjećaje i razmišljanja o Novoj godini. Stavite ih u kutiju (vremensku kapsulu) te je zakopajte u svom dvorištu.

22. Razmislite o tome šta ste voljeli raditi kao dijete, a što više ne radite. Ako ste voljeli kupku s puno mjehurića, priuštite si to!

23. Učinite pet stvari koje smatrate glupim ili smiješnim.

24. Iskoristite dan kako biste postigli nešto važno, npr. napišite cijeli post na blogu, dođite do nivoa 22 u svojoj igrici, riješite 50 zagonetki.

25. Provedite dan slikajući svoju impresiju Božića i kad slika bude gotova, okačite je na ulazna vrata.