Kako se riješiti pretjeranog znojenja?

Sapun, dezodorans, botoks, tablete... Kako da spriječite pretjerano znojenje?

Ljeto je period kada se svi više znojimo, pogotovo kada su temperature jako visoke. Međutim neki ljudi se pojačano znoje i taj znoj ima vrlo specifičan miris.

"Emocionalni stres, preterana temperatura, neki hormonski poremećaji mogu biti razlog za hiperhidrozu, tj. pojačano znojenje", kaže dermatolog Slavica Peković.

Jačina mirisa međutim zavisi i od bakterija koje se nalaze na našem tijelu.

"Najbitnije je pranje pH neutralnim sapunima koji neće preterano menjati kiselost kože. Dezodorans neće smanjiti lučenje znoja, ali ako je alkoholni smanjiće razvoj bakterija. Treba da se nosi odeća od prirodnih materijala, nikako sintetičkih", objašnjava Peković i dodaje da je uklanjanje dlačica jedan od načina da se spriječi razvoj bakterija.

"Jedan od tretmana koji može da sredi problem znojenja jeste tretman neurotoksinom botoksom. Tako se smanjuje lučenje tih žlezda. Problem se rešava na šest meseci", dodaje ona.

Postoje i lijekovi protiv znojenja.

"To mora da bude pod nadzorom lekara, jer ti lekovi dovode do smanjenja lučenja i pljuvačke, opstipacije, smanjenje mokraće. On može da smanji lučenje znoja, ali ima neželjene efekte pa nije preporučljivo", kaže dr Peković.

(B92)