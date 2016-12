Kako su boje postale zaštitni znakovi

Fotografije beba u kasnim 1800. godinama prikazuju mališane u bijeloj odjeći, a pomak prema ružičastoj i plavoj se dogodio postepeno. Vijekovima su djeca nosila praktične bijele haljinice, koje se lako održavaju i izbjeljuju. Pastelna dječja odjeća uvedena je sredinom 19. vijeka, ali prema istoričarki Jo B. Paoleti, boje nisu rodno specifične.

U članku iz 1918. piše kako je opšteprihvaćeno pravilo da je ružičasta za dječake, a plava za djevojčice. Razlog tome je što je ružičasta odlučna i jaka boja, prikladna za dječake, dok je plava delikatna i nježna, što više pristaje djevojčicama. Paoletijeva, pak, tvrdi da plava laska plavušama, ružičasta brinetama ili plava za plavooke bebe, a ružičasta za smeđooke.

Godine 1927. jedan časopis je objavio štampani grafikon koji prikazuje odgovarajuće boje za djecu prema polu u skladu s vodećim američkim trgovinama, a 1940. proizvođači su odredili ružičastu za djevojčice i plavu za dječake, pa su novopečene majke tako počele oblačiti djecu. No, to nije kraj priče. Paoletijeva kaže da je zbog ženskog pokreta za oslobođenje univerzalna odjeća bila prisutna kasnih šezdesetih i sedamdesetih godina. Ipak, ružičasta i plava su se vratile na velika vrata osamdesetih godina. Kada su roditelji saznali pol djeteta, opremali su sobu za novorođenče u prikladne boje. Proizvođači su uočili priliku i shvatili da će roditelji kupiti cijeli set proizvoda ako znaju pol djeteta. Ovaj trend je ostao sve do danas iako postoji potražnja za odjećom neutralne boje.