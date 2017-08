Kancelarije budućnosti: Novi radni prostori će biti naklonjeni prirodi

Promjene u našim životima i navikama su neminovne, a svakih nekoliko godina dese se skoro pa seizmičke promjene od načina života, pa do koncepta radnih mjesta. Kancelarije u kakvima se danas radi bile su skoro nezamislive prije 10-15 godina. Ipak, stručnjaci tvrde da će i u narednih 10 godina doći do velikih promjena, a sve zahvaljujući savremenoj tehnologiji.

Upravo je tehnologija taj katalizator mnogih promjena; od dizajna lokacije gdje će se raditi pa do samoodrživosti, jer već sada su mnoge zgrade izgrađene tako da same "proizvode" potrebnu energiju. Robotički portiri na ulazima poslovnih zgrada kao i konferencijeske sale za sastanke gdje je sve kontrolisano pritiskom na dugme, bile su nezamislive. Ali, danas one postaju stvarnost.

Dakle, kako će izgledati radno mjesto budućnosti? Na ovo odgovor daju neka eminentna imena u svijetu arhitekture i dizajna, iza kojih se već nalaze brojni zadivljujući projekti.

Lord Norman Foster je jedan od najpoznatijih arhitekata današnjice. Iako ima 82 godine, on se sa svojim timom nalazi iza nekih izuzetnih projekata. Posljednji u nizu je novi "Apple Campus2", koji je u aprilu otvoren u Kaliforniji, a čija izgradnja je koštala pet milijardi dolara. Na pitanje kako će izgledati jedna kancelarija, poslovni prostor za 10 godina, lord Foster kaže:

"U svakom slučaju, biće sve orijentisano na prirodne izvore energije, sve će biti u skladu s ekološkim normama. Mladi koji danas tek odrastaju, u budućnosti će biti zainteresovani za borbu protiv klimatskih promjena. U tom smisli, biće im važno šta njihov poslodavac radi po tom pitanju, i mislim da će na osnovu toga i birati poslodavce. Dakle, za nekoliko godina imaćemo prostore koji ne samo da će biti kvalitetni, već će morati da budu samoodrživi u smislu izvora energije".

Foster vjeruje da će kancelarije budućnosti biti daleko više naklonjene prirodi, nego dizajnerskim rješenjima. U budućnosti će poslodavci biti ti koji će "gurati" nove ideje, objašnjavajući arhitektama šta zapravo žele.

O tome govori i da je "Apple Park" bio zamisao koju je inicirao Stiv Džobs, a kasnije sproveli u djelo njegovi nasljednici. Projekti u budućnosti će biti zasnovani na tehnologiji, ali će imati za cilj da prevaziđu prirodni ljudski strah od promjene. Foster vjeruje da nove tehnologije mogu da doprinesu promjenama.

"Evo, uzmite za primjer 3D printane zgrade. Ukoliko se ta tehnologija iskoristi na pravi način, može da pruži dosta mogućnosti. Ali, ako se bude samo nepromišljeno štampalo, ponavljali isti dizajni, onda to može da preraste u nešto loše. Ipak, kao optimista, mislim da ta nova tehnologija ima veliki potencijal i dosta prostora za kreativnost", kaže Foster.

Takođe, eksperti iz ove oblasti vjeruju da će se izgled radnog mjesta mijenjati i u skladu sa brojem i vrstom radne snage. Naime, u budućnosti će doći do velikih promjena u radnoj snazi, posebno što će jedan dio poslova preuzeti i roboti. Ipak, ovakvih promjena je bilo i u prošlosti, kada su neka radna mjesta potpuno automatizovana, a ove promjene su mahom uvijek rezultirale većim stepenom obrazovanja narednih generacija, kao i brojnim prekvalifikacijama.

Jedna od onih koja se dosta bavi redizajniranjem radnih prostora jeste i Tanja Vud, direktorka "Soho Works", koja ima svoju viziju potencijalne budućnosti radnih prostora.

"Ono što ja očekujem od radnih prostora budućnosti jeste da će postati daleko komfornija, udobnija. Sad već imamo i dosta radnih mejsta s fleksibilnim radnim satima, što znači da ljudi sve manje vremena provode u kancelarijama. Današnji radnici žele radne prostore bez formalnosti i pritiska tradicionalne kancelarije, žele prostore koje stalno mogu da poboljšavaju i unapređuju. Već danas u Londonu imamo nekoliko poslovnih zgrada gdje radnici imaju pristup teretani, kafeima, pa čak imamo zgrade gdje se nalaze apartmani za spavanje", kaže Tanja Vud.