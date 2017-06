Mamurluk otjerajte čokoladom i voćem

Počinje period ljetnih žurki, koje najčešće prati i konzumiranje alkohola u većim količinama, što najčešće postaje vidljivo sutradan ujutro, kada osjetimo dobro poznatog prijatelja koji dođe poslije svake "dobre" žurke mamurluk.

Glavobolja i osjećaj pregaženosti, rekli bi oni koji imaju iskustva s tim. Otkrivamo vam najbolje načine da "preživite" mamurluk.

Milk šejk od banane

Mlijeko odlično smiruje stomak i ako ga pomiješate s hranljivom i zdravom bananom i ne baš tako hranljivim i zdravim sladoledom, imaćete savršeno oružje protiv mamurluka. Iako možda osjećate da ne možete u usta da stavite ništa (sem vode), ovo zaista može da vam pomogne, ako vam je muka u tom trenutku, pomislite da i ne može da vam bude puno gore.

Recept: Izmiksajte bananu ili dvije, malo mlijeka i dvijetri kašike sladoleda. Popijte dok je svježe. Hladna tečnost će smiriti vaš stomak, a hranljivost banane će vam pomoći da nadoknadite energiju.

Čokolada

Čokolada je lijek gotovo za sve. Zašto ne i za mamurluk? Možete je jesti u "sirovom" stanju, ali je dobra opcija i čokoladno mlijeko toplo ili hladno, odaberite sami u zavisnosti od toga šta vam prija.

Ako ništa, svakako unosite mnogo šećera, što će vam pomoći da nadoknadite energiju kako biste imali snage bar za jutarnju higijenu prije nego što se vratite u krevet.

Sendvič s tunjevinom

Pomisao da napunite iziritirani stomak i to sendvičem koji je od ribe, ne zvuči baš privlačno, zar ne?

Možda je vrijeme da zaboravite na predrasude, jer ovo i jeste razlog koji vas je doveo do stanja u kojem ste se našli. Rizikujte mnogi se zaklinju da je baš sendvič s tunjevinom ono što ih je "diglo iz mrtvih".

Kokosovo mlijeko

Voda iz mladog kokosa je jedna od najzdravijih tečnosti na svijetu, ima mali sadržaj šećera i 99 odsto je bez masti, ima sjajan ukus i odlično rehidrira tijelo. Ima li boljih razloga od ovih?

Štaviše, kokos ima egzotični ukus i miris, koji će vam odmah popraviti raspoloženje a ovo je vrlo važno kad želite da prebolite mamurluk.

Voće

Voće ili sto odsto prirodan voćni sok je još jedan klasičan lijek protiv mamurluka. Obezbijediće vam neophodnu tečnost, vitamine i šećer u krvi, što će vas osvježiti i snabdjeti energijom. Ukus voća je odličan za razbuđivanje i pomaže da se oslobodimo odvratnog ukusa alkohola iz usta.

Nemate energije da istisnete sok iz voća? Idite do najbliže prodavnice i kupite 100 odsto prirodan voćni sok svjež vazduh će vam, takođe, prijati.

Lijekovi protiv bola

Nema boljeg lijeka od dva aspirina i pola litra vode prije spavanja i ponovite postupak kad se probudite! Mamurluk će netragom nestati i osjećaćete se kao novi. Ne zaboravite, ovo je samo za hitne slučajeve, ako ovo radite prečesto, možete ozbiljno narušiti zdravlje.

Jaka večera i doručak

Bogat obrok će donekle ublažiti mamurluk, najbolje je da jedete prije nego legnete u krevet. Idealno bi bilo da krenete na žurku punog stomaka, tako ćete bar malo zaštititi svoje tijelo od alkohola. Bolje ikad nego nikad!

Savjetujemo klasične obroke brze hrane: parče pice, pljeskavicu, sendvič, pecivo… Obezbijedite sebi jak obrok i ovo isto ponovite ujutru.

Vitamin C

Vitamin C je vrlo dobar za organizam u svakom slučaju kad smo mamurni, potreban nam je još više. Kako biste postigli bolji efekat, uzmite vitamin C kroz tablete ili napitke. Pored vitamina C, neophodno je unijeti i mnogo tečnosti.