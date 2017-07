Neka ljeto bude u vašoj službi

Tokom mjeseci kontinuiranog i intenzivnog rada lako je upasti u zamku razmišljajući kako moramo cijelo vrijeme nešto raditi. To može uzrokovati napetost i stres.

Zato ovog ljeta pokušajte ne činiti apsolutno ništa s vremena na vrijeme. Jednostavno otiđite u šetnju šumom, sjednite pored jezera i posmatrajte prekrasan krajolik ili lezite u travu i posmatrajte kako oblaci prolaze. Činite jedino to, uživajte u trenucima ljeta i osjećajte kako unutrašnje napetosti nestaju iz vašeg tijela i vaših misli.

Povremeno "se isključite"

Ne budite dostupni cijelo vrijeme. Ne spajajte se na internet, osim u nuždi. Provjeravajte emailove jednom dnevno i ostavite telefon kod kuće dok ste vani na suncu i čitate knjigu. Preporučuje se da se probate "isključiti", pogotovo ako mnogo vremena provodite online, bilo na poslu ili u školi. Počnite tako da smanjite provjeravanje emailova i telefona na otprilike šest ili 12 sati. Tada ih pregledajte. Vidjećete da niste mnogo propustili.

Cijenite sve što ste postigli od Nove godine do početka ljeta

Pola godine je prošlo i moguće je da su postojale neke brige. Možda ste bili ljuti na sebe više puta tokom posljednjih šest mjeseci. Možda ste bili razočarani onim što ste napravili, niste napravili ili nečim što se dogodilo u vašem životu. Odmorite se od takvog načina razmišljanja. Radije se zapitajte šta možete cijeniti u vezi sa svojim radom i postignućima. Ne moraju to uvijek biti neke velike stvari. I svakako cijenite ono što ste postigli te trud koji ste uložili, iako neke stvari možda nisu ispale kako ste planirali.

Usporite

Ovo će takođe smanjiti količinu nakupljenog stresa. I što je možda još važnije, pomoći će vam da budete prisutni te da u potpunosti uživate u prizorima, zvukovima, mirisima i ljudima ovoga ljeta. Umjesto da budete izgubljeni u budućnosti ili sjećanjima, budite svjesni toga da se nešto lijepo događa upravo ispred vas.

Provedite više vremena čineći ono što volite

Možda je to ribolov, možda je šetnja šumom i branje bobica ili gljiva, ili slikanje ili čitanje knjiga. Možda je to igra s vašom djecom ili druženje sa starim prijateljima. Bez obzira na to o čemu se radi, razmislite o tome kako možete činiti ono što volite češće, i to ne samo ljeti nego i u ostatku godine. Uzmite papir i olovku te sjednite na nekoliko minuta. Razmislite o tome kako provodite vrijeme tokom uobičajene sedmice. Nađite jednu ili dvije stvari koje redovno radite, a mogli biste potrošiti manje vremena na njih. Ili stvari koje jednostavno možete izbaciti iz rasporeda jer nisu važne. Tako ćete imati više vremena i energije svake sedmice tokom ljeta, jeseni i zime za ono što volite raditi.