Moj omiljeni mjesec za kupovine je decembar.

I januar.

I februar.

I mart.

I april.

I... OK, shvatili ste. Istom logikom – omiljeni dan za šoping mi je ponedjeljak. Draži od ponedjeljka mi je još samo utorak. I srijeda. I... Ček, o čemu sam ono htjela pisati?

Ah da. O kupovinama! Dakle, kupovina me istinski raduje i pobornik sam teorije da su svi problemi i dnevni izazovi bar malo manji nakon što iz prodavnice izađete sa lijepo umotanim paketićem. Svejedno čega: kozmetika (preferiram prirodnu, bez hemije molim!), odjeća i obuća (jeste li i vi primijetile da, s vremenom, prednost dajete udobnosti, a ne modnim trendovima?), knjige, a sretna sam i kada nađem bocu dobrog vina, koje me obavezno inspiriše na „kućno“ druženje s prijateljicama. A što na umu, to i na drumu – baš smo sinoć imale divno okupljanje.

No, da ne biste pomislili da na raspolaganju imam neograničene svote novca pa svaki čas ulijećem u prodavnice, odmah ću vam reći: ne, nije tako. Štaviše, prilično razumno pravim mjesečne budžete i, skoro u markicu, znam koliko koji mjesec mogu potrošiti i na redovne troškove, ali i na samo svoje zadovoljstvo. Jednako uživam i u kupovini svakodnevnih namirnica, a tada pažljivo studiram kada i gdje mogu proći s manje novca za više kvalitete.

Saveznik na svim ovim, malim i velikim, šoping avanturama mi je, logično, tekući račun. I, još logičnije – kartica vezana za njega! Visa Inspire je upravo ono što mi pomaže da sva svoja zadovoljstva isplaniram, a novcem upravljam bez nekog velikog truda i poteškoća. Kada mi zatreba keš – pristup novcu mi je olakšan velikim brojem super raspoređenih i pristupačnih bankomata. Velike kupovine planiram unaprijed i plaćam ih na mjesečne rate, a mogu sama birati koliko njih. Na rate, naravno, ne plaćam dodatnu kamatu, niti posebnu naknadu, kao da su ovaj model u Intesa Sanpaolo Banci pravili baš za mene! Za one mjesece kada se sastavi nekoliko stvari – te rođendani najbližih, te putovanja, te sniženja koja nikako ne mogu propustiti ili velike mjesečne nabavke – ni tu nema zime. Imam i dopušteno prekoračenje po tekućem računu (za ovo posljednje Vam garantujem da je pravljeno baš za mene, ako znate o čemu govorim ;)). A kako znam kada je granica, čak i ako nemam svoju malu bilježnicu sa upisanim planiranim budžetom?

Pa provjerim za sekundu, SMS-om!

Uglavnom, htjela sam Vam reći ovo: nije problem u kupovini – problem je samo ako ne znate izabrati dobrog partnera za kupovinu.

P.S.: Da ne zaboravim: jeste li već otkrile čari beskontaktnog plaćanja? Sa-vr-še-no je koliko vremena možete uštedjeti tako, na svim onim malim stvarima, poput brzinskog plaćanja ulaznica za kino. Totalno otkriće!