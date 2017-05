Očevi, budite tu za vaše kćerke

Činjenica je da i danas većina muškaraca, kad čuju da će postati očevi, bar potajno više priželjkuju sina od kćerke. Da li zbog nastavka loze, fudbala, muških razloga, možda i zato što misle da je sam pristup kćerkama drugačiji ili da je lakše odgajati muško dijete... Šta god da je motiv njihove želje, nevjerovatno je koliko sve ove predrasude odlaze u prošlost onog trenutka kada dobiju kćerku i uzmu je u naručje.

Priča koja tada počinje posebna je i drugačija od mnogih. I bez obzira na to koliko vremena provode zajedno, kćerke svoje očeve uvijek gledaju i doživljavaju drugačije nego majke. Jer s očevima je sve drugačije, i priče, šetnja, igra, odlazak u bioskop, na skijanje... I taj poseban odnos koji su imale s njima najčešće ih prati kroz cijeli život, a i čini bitan dio njihovog života.

Većina očeva smatra da majka igra najznačajniju ulogu u životu ženske djece, ali ipak, i otac ima podjednako veliki uticaj na njihov emotivni i psihološki razvoj. Zdrav odnos između oca i kćerke je jako bitan, jer očevi imaju specifičnu ulogu u njihovom životu.

Oni su jako važni u životu svojih kćerki iz više razloga... U djetinjstvu i adolescenciji očevi postaju bitni uzori koji inspirišu i motivišu.

Takođe, kao prvi muškarac sa kojim kćerka ima kontakt u svom životu, otac svojim odnosom prema njoj značajno utiče na to kakav će odnos ona imati s muškarcima u svojoj budućnosti. Muž koji je zaštitnički nastrojen, koji iskazuje svoju ljubav i koji je odgovoran i brižan otac, utiče na to da kćerka traži iste kvalitete u svom budućem mužu. Očevi su takođe od velike važnosti u izgradnji samopouzdanja ženske djece, pa su one koje imaju dobar odnos s ocem manje sklone tome da eksperimentišu s drogama i alkoholom, manje sklone depresiji i delinkventnom ponašanju.

Nije lako biti dobar otac i potrebno je mnogo truda, strpljenja i ljubavi, ali nije ni nemoguće. Bitno je da se provodi mnogo vremena s djetetom, da se bude osjećajan, da se razgovara, pokazuje saosjećanje i daje podrška.

Lijepe na očeve

Fizička ljepota prelazi s očeva na kćerke, dok je sinovi uglavnom nasljeđuju od majki, pokazalo je istraživanje britanskih naučnika. Oni su u ovoj studiji analizirali foto-albume preko 100 porodica za kategoriju ženske ljepote i muške atraktivnosti. A poslije višemjesečnog istraživanja zaključili su da očevi na kćerke prenose lijepe crte lica i atraktivnost, a na muškarce uglavnom samo muževan izgled. Rezultati ove studije u suprotnosti su sa mnogim prethodnim uvjerenjima stručnjaka, kako žena izborom partnera može uticati na izgled muškog potomka i tako prenijeti gen i na sljedeću generaciju.