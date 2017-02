Odvaja od usta da bi pticama bilo dobro

SANSKI MOST - Ljubav prema pticama Besima Gubelića traje već punih 45 godina, a njegovo malo životinjsko carstvo smjestilo se u samom središtu Sanskog Mosta.

Gubelić je vlasnik velikog golubarnika sa preko stotinu golubova različitih vrsta, sem ovih ptica drži kanarince, ukrasnu perad, jednu sovu, ali i druge životinje. Još kao mališan zavolio je ptice i od tada su mu one najdraži i najvažniji hobi.

"Da nema ptica, bavio bih se drugim hobijem, ali bih sigurno bio siromašniji čovjek. One me odmaraju i opuštaju, uživam ih posmatrati, osjetiti povezanost s njima kada slete i jedu iz ruke", objašnjava Gubelić ljubav prema ovim pticama. S obzirom na to da je već godinama nezaposlen, kaže kako doslovno odvaja od usta da bi prehranio svoje pernate ljubimce.

Šaljivo dodaje kako zbog toga trpi kritike supruge koja mu ponekad zamjera da previše računa vodi o svojim ljubimcima.

"Na početku braka sam joj rekao koliko mi ptice znače, pa je tada podsjetim na to. Šalu na stranu, ona mi puno pomaže oko životinja i vremenom ih je zavoljela", kaže Gubelić.

Objašnjava kako uzgaja nekoliko vrsta golubova: staroholandske kapucinere, lepezanere, gušane, travničke visokoletače, prevrtače, njemačke dobošare i pismonoše.

Kaže kako je posebno ponosan na svoje kapucinere s obzirom na to da je jedini golubar u Sanskom Mostu koji ih uzgaja.

"Svaka vrsta je po nečemu posebna. Visokoletači dosežu visine koje drugi golubovi ne mogu, lepezaneri i gušani se razmeću svojim izgledom, pismonoše imaju neobičnu moć navigacije, a prevrtači su toliko zaljubljeni u svoje letačke sposobnosti da se često zaborave i stradaju usljed udarca u drvo ili krov neke kuće", objašnjava Gubelić.

Dio kuće u kojoj živi preuredio je u dom za kanarince, a u velikom broju krletki uzgaja pedesetak različitih vrsta ovih ptica.

"Kanarinci zahtijevaju puno truda i pažnje, jer vole da im je mjesto gdje žive čisto i uredno. Sem toga, pored sjemenki vole kuhana jaja, tako da im se mora posvetiti dosta pažnje", kaže Gubelić.

S naročitim ponosom pokazuje veliku sovu ušaru, koja je smještena u prostranom kavezu. Nju je prije nekoliko godina pronašao ranjenu tokom lova i potom je uspio izliječiti.

"Vremenom se navikla na mene, sleti na moju ruku i tako je hranim. Najviše voli svježe meso, a glodavci su joj posebna poslastica", kaže Gubelić.

Međutim, sova je ovoga puta bila uznemirena našim prisustvom te i pored svih pokušaja vlasnika nije željela napustiti kavez.

Neobično Gubelićevo životinjsko carstvo kompletiraju ukrasne kokoške, zečevi, kojih ima desetak komada, i tri lovačka psa, njegovi nezaobilazni saveznici u lovu.

Neveliko imanje i skučen prostor nisu smetnja da u harmoniji žive čovjek i životinje, smatra Gubelić i dodaje:

"Na kraju samo mogu reći da što bolje upoznajem ljude, to više volim životinje. Mislim da sam time dovoljno rekao."