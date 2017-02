Otac djeci zabranio da rade domaće zadatke

Vodeći australijski psiholog, stručnjak za razvoj djece i otac šest djevojčica, dr Džastin Kulson svojim kćerkama ne dozvoljava da rade domaće zadatke prije nego što krenu u srednju školu.

Iako ne smatra da su domaći zadaci "bauk", dr Kulson kaže da oni djeci "ni najmanje nisu od koristi tokom osnovne škole".

U pismu koje na početku svake školske godine šalje upravi škole u koju idu njegove kćerke, on objašnjava svoj pogled na tu temu, kao i razloge zbog kojih svojoj djeci neće dozvoliti da rade domaće zadatke, piše "Dejli mejl".

"Kod nas u kući se ne podržava izrada domaćih zadataka. Jedan od prvih razloga za takav stav je naučno dokazana činjenica da kod djece mlađe od 14 ili 15 godina nema nikakve dobrobiti od domaćih zadataka koji se rade nakon časova. Mnoge studije dokazale su čak da domaći zadaci negativno utiču na učenje", objašnjava dr Kulson.

Osim toga, on smatra da domaći zadaci u ranom uzrastu djecu izlažu nepotrebnom stresu. "Domaći zadaci znače više posla za nastavnike, koji moraju da ih pregledaju, ali djeci je to još teže, čak i ako su zadaci malog obima", kaže on.

Ali, problem je i dublji od toga, pošto rezultati istraživanja pokazuju da se djeca koja su preopterećena više ne raduju učenju, te samim tim imaju manje šanse da ikada ostvare velika dostignuća. Kad na to dodate da se djeca koja su preopterećena domaćim zadacima često suočavaju sa depresijom i anksioznošću, jasno vam je zašto je ovaj tata svojoj djeci domaće zadatke zabranio.

"Djeca se sasvim dobro adaptiraju na obaveze ako im se domaći zadaci uvedu u uzrastu od 14 ili 15 godina, za to im definitivno nije potrebna višegodišnja 'praksa' koju bi sticali u mlađim razredima", kaže dr Kulson.

On smatra da su domaći zadaci potpuno nepotrebni ukoliko dijete nema poteškoće u učenju i ukoliko predviđeno gradivo savladava bez većih problema. "Ako primijetite da vaše dijete ima poteškoća u učenju, treba da se obratite učitelju ili da potražite pomoć, ali morate sagledati konkretan problem i slušati svoj unutrašnji osećaj", savjetuje dr Kulson.

Djeca treba da budu djeca, biće vremena za domaće zadatke, smatra dr Kulson. A što se tiče "pripremanja na obaveze koje ih čekaju u životu" - budite bez brige, u krajnjoj liniji, vaše dijete će recimo sa 18 godina možda učiti da vozi automobil, da li to znači da već sa 12 treba da ga stavite za volan "da se pripremi na vrijeme"? Ne, naravno.

Ipak, postoji jedna stvar koju bi trebalo da podstičete kod djece: čitanje. Ono je, po Kulsonovom mišljenju, od ključne važnosti za razvoj intelektualnih sposobnosti, u mjeri koja se ne može porediti sa domaćim zadacima.

Dok su sasvim mali, čitajte im. Čitajte im kad ste dobre volje i odmorni. Pa i kad ste umorni, i nemate snage da se pomjerite, čitajte im. Polako i posvećeno, izražajno, kao da ste na pozornici. Pravite pauze, pitajte ih kako su shvatili ono što ste upravo pročitali. Objašnjavajte im značenje riječi koje su im nepoznate na njima razumljiv način. Kad nauče da čitaju sami, radujte se tome. Neka čitaju oni vama. I neka svaki trenutak koji provedete uživajući u čitanju bude vaš zajednički mali praznik.

(NN, 021)