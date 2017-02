Otvorio zubarsku ordinaciju na osnovu iskustva s YouTubea

Stomatologija i stomatološke ordinacije su u posljednje vrijeme izuzetno unosan posao. Za nekoga ko gleda sa strane, posao jednog stomatologa i nije tako komplikovan. To se učinilo i jednom Malezijcu, koji je na nevjerovatan način odlučio da se nauči vještinama stomatologije.

Naime, Mohamed Irvan Mohd Sudi iz malezijskog grada Kuantana odlučio je da preko video-klipova na YouTubeu, te uz pomoć stomatoloških magazina, uđe u tajne ovog posla. Njegov cilj je bio otvaranje stomatološke klinike, gdje je izvodio razne, čak i komplikovane procedure.

Umjesto da studira stomatologiju šest godina kako bi postao licencirani stomatolog, Irvan je odlučio da potrebne vještine stekne na jedan drugačiji način - s video-klipova je naučio kako da vadi zub, te kako se stavljaju proteze i to sve uz pomoć brojnih tutorijala koji se nalaze na YouTubeu. Takođe, pročitao je skoro sve moguće stomatološke magazine, koji su mu navodno dosta pomogli. Iako se ne zna do kog stadijuma je on nadogradio svoje znanje, očigledno je da je stekao prilično samopouzdanja, tako da je odlučio da otvorio stomatološku kliniku. Naravno, za kliniku, ipak, nije tražio dozvolu jer je ne bi ni dobio.

Iravan je znao da njegova prevara neće dugo trajati, tako da je planirao da radi samo neko vrijeme, a kad zaradi dovoljno da zatvori kliniku. Ipak, da sve ne ide tako lako, shvatio je dosta prije. Naime, jedan od njegovih pacijenata je shvatio da Irvan nije pravi stomatolog i prijavio ga policiji, koja mu je ubrzo zakucala na vrata. On je nedavno optužen za prevaru i kažnjen sa 9.000 dolara. S obzirom na eventualnu štetu koju je mogao nanijeti pacijentima, malezijski mediji ne vjeruju da će se Irvan lako izvući.

Ono što je sigurno jeste da Irvan nije bio totalno neupućen u zubarske tehnike, jer je prilično lako uspio da savlada sve procedure s YouTubea. Jedina dobra stvar jeste što je dio zarađenog novca ostavio sa strane i odlučio da od tog novca upiše stomatološki fakultet. Naravno, s obziom na to da mu prijeti zatvor, nejasno je kako će završavati stomatologiju, vjerovatno na daljinu, iz zatvorske ćelije.

Interesantno je da Irvan nije jedini lažni stomatolog u Maleziji. Naime, još 2007. godine jedan 63-godišnji Malezijac je priznao da je punih 29 godina imao stomatološku ordinaciju, a da pritom nikad nije završio fakultet. Njegovo jedino iskustvo sa stomatologijom bilo je to što je u vojsci radio za vojnog zubara, tj. bio mu tehničar i pomoćnik. Inače, u to vrijeme nije bilo video-tutorijala i očigledno je dosta naučio od pretpostavljenog.

Inače, ove priče dosta podsjećaju na slučaj Malačija Lav Robinson, tinejdžera s Floride koji se predstavljao kao doktor, pa čak imao i svoju ordinaciju. On i njemu slični su samo dokaz da ništa nije teško ako ste odlučni da to i postignete.

Ipak, danas postoje tutorijali na YouTubeu na osnovu kojih možete naučiti dosta toga, pa čak i da sami izgradite kuću.