Ova mana je najbolja za posao

Jedno od “najpipavijih” pitanja tokom razgovora za posao je: “Koje su vaše najveće mane”, a poslodavci ga sve češće serviraju u različitim verzijama.

Džejms Rid, direktor jedne britanske firme za savjetovanje pri zapošljavanju i autor knjige “101 pitanje na razgovoru za posao, kojih se više nećete bojati”, kaže da nismo dužni da na njih odgovaramo. No, znamo da u toj situaciji nije baš mudro reći “Došao sam na razgovor za posao, a ne da ćaskamo o mom privatnom životu”, pa zato treba preći na plan B.

Rid kaže da u tim trenucima treba ostati hladan i sebi pripisati neku najčešću ljudsku manu, koja neće imati nikakav uticaj na posao. Poprilično dobar odgovor je tvrdoglavost, koja često prolazi i kao vrlina. Odmah možete nabrojati i nekoliko “pravih” vrlina, uz pominjanje primjera s ranijih poslova, kada je ona pozivitno uticala na vaše rezultate.

Reed pojašnjava da većina poslodavaca postavlja ovakva pitanja zato što želi da utvrdi granice potencijalnih radnika i da otkrije najskrivenije mane. Zanimljiv savjet dao je i Lari Bodin. urednik stranice lawyers.com.

On predlaže da oni hrabriji odgovore protivpitanjem, u stilu: “To je zanimljivo pitanje. Zašto ste me to pitali?” ili “Vrlo ću vam rado odgovoriti na to pitanje, ali možete li mi reći kako je to povezano s poslom?”.

Nemojte reći: “Često se iznerviram, kad nešto ispadne onako kako nisam planirao/la” nego malo izokrenite rečenicu: “Često se borim s perfekcionizmom, ali u posljednje vrijeme učim kako da smireno završim posao”.

(lepotaizdravlje.rs)