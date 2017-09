Ovako Tramp razgovara s Melanijom kad misli da ga niko ne čuje

Otkako je Donald Tramp izabran za predsjednika SAD, dogodio se niz čudnih situacija između njega i njegove supruge Melanije. Ipak, posljednja je, prema pisanju Independenta, možda najčudnija.

Na snimku koji je objavila Bijela kuća, Melanija prvo najavljuje Donaldov govor na manifestaciji u vazdušnoj vojnoj bazi Endrus.

Zatim joj suprug prilazi, zahvaljuje se, rukuje se s njom, a onda...

"Idi na drugu stranu pozornice. Idi sjedi, dušo", kaže Tramp svojoj supruzi kao da priča s malim djetetom, prenosi index.hr.

The US First Lady introduces her husband on stage at an event at Joint Base Andrews. He thanks her with a handshake. pic.twitter.com/fPQNoMpnWa