Ovih devet znakova ukazuju da vam je neophodna promjena

Promjene nisu lake, ali su ponekad nužne da bismo mogli da budemo srećniji. Ako se stalno osjećate iscrpljeno, loše ili vam se čini kao da ste negdje "zapeli" u životu, možda je pravo vrijeme da napravite sljedeći korak.

1. Iscrpljenost

Ako ljudi sa kojima provodite vrijeme iz vas crpe posljednje atome energije, vrijeme je da krenete dalje. Ponekad se prijatelji jednostavno prerastu i u tim situacijama je bolje odvojiti se i potražiti novo društvo sa sličnim željama i potrebama. To ne znači da morate potpuno da prekinete veze sa prijateljima, ali ne morate više da se družite istim intenzitetom.

2. Deprimiranost

Nekad vam je omiljeni dio nedelje bio provod petkom uveče ili priprema porodičnog ručka, ali je vremenom to uzbuđenje splaslo, pa ne znate ni sami zašto to radite. Ako vam se to dešava - vrijeme je da prekinete to da radite. Bilo je lijepo dok je trajalo, a sad treba da oslobodite vrijeme za nove stvari.

3. Glumite sreću

Ako glumite da ste zadovoljni svojim životom ili poslom, s vremenom će taj vještački osmijeh postati pretežak teret. Zapitajte se zašto to radite. Odgovor često neće biti dovoljno dobar da biste nastavili tako da se ponašate. Opustite se i krenite dalje.

4. U zamci ste

Ako vam nedostaje vrijeme za sebe, onda vam odmor za vikend neće dugoročno pomoći. Ako vam nedostaje sloboda u životu, razmislite o svojim obavezama i šta možete da uradite da biste imali više vremena za sebe i ljude koje volite.

5. Loše se osjećate

Ako imate osjećaj da vam treba više energije da budete srećni nego da budete tužni ili depresivni, krajnje je vrijeme da se ozbiljno pozabavite svojim životom i životnim odlukama koje su vas dovele do tog trenutka.

6. Dosađujete se

Vrijeme je da nađete neki novi hobi ili priuštite sebi neka nova iskustva. Ostavite ono što radite u prošlosti i započnite sa isprobavanjem novih stvari.

7. Začarani krug

Ako imate osjećaj da vam se konstantno ponavljaju stvari u životu zbog kojih se loše osjećate, treba da stanete i da se zapitate se zašto. Što je uzrok problema? Kad dođete do uzroka problema, vrijeme je da počnete aktivno da ga rješavate.

8. Usamljenost

Ako se osjećate izolovano, neshvaćeno i morate da se trudite da bi vas ljudi prihvatili - okruženi ste pogrešnim ljudima. Zvuči teško, ali bolje je pomjeriti se od ljudi zbog kojih se loše osjećate i okružiti se onima koji vas prihvataju.

9. Zanemarujete privatne odnose

Ako ste u nekom trenutku shvatili da zanemarujete svoje bližnje zbog nekog drugog, vjerovatno ste došli i do zaključka da ste u prošlosti zanemarivali i njihova osjećanja, i da ste na kraju povredili i sebe i njih. Napravite pozitivnu promenu.

