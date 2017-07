Ovo je grad u kojem je sramota imati jednu djevojku

Grad Dunguan je zaista neobično mjesto - u njemu muškarci nemaju nikakve šanse da budu sami, a žene plaćaju troškove na sastancima.

Mnoge muškarce širom svijeta muči pitanje kako pronaći djevojku, ali ne i stanovnike kineskog grada Dunguana.



Tamo je razlika između broja žena i muškaraca velika, pa na svakih 89 muškaraca dolazi 100 žena, što je prouzrokovano politikom zapošljavanja - lokalne fabrike stalno traže ženske radnike, dok se muškarci masovno iseljavaju, piše The Independent.



Zbog deficita muškaraca, ne čudi što jedan muškarac ima i po tri djevojke, a jedan od njih je čak izjavio da bi "bilo sramota imati samo jednu djevojku".



Iako je za trend poliamorije u tom gradu zaslužna industrija, čini se da se muškarci ne bune.



"U gradu je mnogo lakše naći djevojku nego posao. Ja ih imam tri, kao i mnogo mojih prijatelja. Te djevojke međusobno znaju sve jedna o drugoj, ništa se ne krije", rekao je tamošnji radnik u fabrici Sijao Lin.



"Svi ovu situaciju smatramo normalnom. Svuda su predivne, mlade djevojke, pa bi bila šteta da budu same. Njihov cilj nije novac ili nešto drugo, prirodno je da žele muško društvo", rekao Lin.



Tamo isto nije neobično da žene plate piće ili večeru, s obzirom na to da su većinom zaposlene.