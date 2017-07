Pet načina na koji očinstvo mijenja mozak muškarca

Pripadnici muškog pola ljudske vrste su veoma neobični jer spadaju u samo šest procenata sisara kod kojih očinstvo ima veliki značaj. Štaviše, njihovo ponašanje i briga o novorođenčetu mogu se izjednačiti s onima koje ispoljavaju majke, zbog čega su muškarci izuzetni.

Zbog toga su se naučnici zapitali može li uloga oca na neki način uticati na mozak muškarca? Posljednjih godina sproveden je veći broj naučnih ispitivanja koji se bavi tim pitanjem, a stručnjaci su utvrdili da nakon rođenja djeteta muškarci trpe značajne neurološke i hormonske promjene – slične onima koje doživljavaju i majke!

Evo šta se sve odvija u mozgu mladih tata…

Tatin mozak izgleda kao mamin

Briga o bebi mijenja mozak muškarca, pa on ispoljava drugačije kognitivno i emotivno ponašanje. Štaviše, mozak oca sve više liči na mozak majke. Nedavno sprovedeno istraživanje pokazalo je da muškarci koji njeguju svoje mališane na skeniranjima mozga bilježe zanimljive rezultate. Naime, u njihovom slučaju, dijelovi mozga zaduženi za obradu emocija i društveno razumijevanje su izrazito aktivni nakon što beba postane dio njihovog života.

I tate prolaze kroz hormonske promene

Trudnoća, porođaj i dojenje izazivaju smanjeno ili pojačano lučenje određenih hormona kod žene, ali su naučnici utvrdili da se nešto slično odvija i u telima muškaraca iako oni nisu u stanju da nose i hrane bebu prirodnim putem. Istraživanja čiji su učesnici bili i ljudi i pripadnici životinjskog svijeta pokazala su da muškarci koji su se ostvarili u ulozi roditelja imaju više oksitocina, estrogena, prolaktina i glukokortikoida, a stručnjaci navode se do ovog povećanja dolazi zahvaljujući kontaktu s bebom i njenom majkom.

Oksitocin jača vezu između tate i bebe

Već pomenuti oksitocin, koji se još naziva i ljubavnim hormonom, podstiče očeve da više brinu o svojim bebama i njihovoj njezi, da se uključe u igru s njima, a mališani im odgovaraju jednakom ljubavlju.

Očinstvo je razlog stvaranja novih neurona

Kako su pokazala brojna naučna istraživanja, tatama se obnavljaju izgubljene nervne ćelije i, takođe, dolazi do stvaranja novih. Uz to, one rastu brže i bolje se razvijaju, što poboljšava memoriju muškaraca.

Tate su osjetljive na dječiji glas

Opšte je poznat majčinski instinkt, koji pomaže mamama da prepoznaju kada plač znači da je beba gladna, kada da je nešto boli, a kada da je pospana. Međutim, naučnici su utvrdili da i tate umiju da se povežu sa svojom djecom na taj način: jedno istraživanje je pokazalo da čak 90 odsto očeva prepoznaje značenje plača bebe!

(b92)