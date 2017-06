Pivska joga: Fitnes trend koji osvaja svijet

Berlin, we're back again on Thursday evening. 19:00 session start, get there from 18:30 to get your spot! Bring your yoga mat and drinking buddy to Else bar. Cheers & namaste. #yoga #Berlin #beeryoga #bieryoga #fitness #yogalove #yogainspiration #beer #bier #party #fun #berlincalling #berlinlove #berlin4you #züri

A post shared by BierYoga (@bieryoga) on Aug 2, 2016 at 4:21am PDT