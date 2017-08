Pozivnica Reala za mladog Sarajliju: Nikšić odabran među 1.000 dječaka

Da život piše romane, najbolje potvrđuje primjer sedmogodišnjeg Aldina Nikšića, dječaka iz Sarajeva, koji je dobio pozivnicu slavnog Reala za učešće u kampu u Madridu.

Odabran je među više od 1.000 vršnjaka i nešto starijih dječaka. Put do "Santijago Bernabea" počeo je sjajnim izvedbama na petom ljetnom kampu "Sarajevo 2017", održanom u junu. Zapazili su ga tada treneri madridskog kluba i uz konsultacije s trenerima Škole golmana No1 iz Sarajeva pozvali prvo u kamp Real Madrida u Splitu. Nedugo poslije na mobitel njegovih roditelja stigla je poruka iz slavnog kluba u kojoj je pisalo:

"Lijep pozdrav familiji Nikšić. Kao što smo obavijestili prije kampa u Splitu, da će se održati putovanje u Real Madrid od 10. do 15. januara 2018, želimo da vas obavijestimo da je Aldin Nikšić na spisku izabranih igrača iz njegovog godišta iz kampa Real Madrida".

Aldin je pred odlazak u grad pod Marijanom istakao kako mu je velika želja da na tom kampu na što bolji način predstavi Bosnu i Hercegovinu. Poziv u Madrid, gdje će sa svojim vršnjacima provesti šest dana trenirajući, dokazuje da je uspio u svojim namjerama.

"Nismo mogli vjerovati kada smo dobili pozivnicu za učešće u kampu Reala. Aldin je zaista dao sve od sebe tokom kampa u Splitu, a ovo mu je nagrada za njegov trud i rad. Istina, put do Madrida i nazad je jako skup, pa ćemo po-kušati pronaći sponzora kako bi Aldin ispunio san", kazao je ponosni otac Edin, koji je i sam bio golman, i dodao: "Za sve što je Aldin posti-gao zahvalni smo trenerima Škole golmana No1 Adnanu Guši, Adnanu Pervanu i Nerminu Demiroviću, kao i trenerima iz Škole fudbala Mlade nade, gdje Aldin trenira."

U Madridu je predviđeno pet treninga s trenerima Reala u Valdebebasu, trening-kampu "kraljevskog kluba". Slijedi odlazak na utakmicu protiv Viljareala, kao i posjeta stadionu "Santij-ago Bernabe" i muzeju Reala.

Nermin Demirović, trener Škole golmana No1 i jedan od organizatora ljetnog kampa u Sarajevu, kaže da je Aldinu samo nebo granica i da je već sada izvjesno da će BiH u godinama koje slijede dobiti novu zvijezdu svjetskog glasa među stativama.

"Na ljetnom kampu ove godine učestvovalo je preko 100 ekipa iz naše zemlje i regiona, te više od 1.000 mladih golmana, a među njima izbor za poziv prvo u Split i potom u Madrid dobio je Aldin i to dovoljno govori o kakvom se talentu radi. On je budući Iker Kasiljas, Oliver Kan... On je na ljetnim kampu branio u starijim uzrastima od svog. Riječ je o vanserijskom talentu koji je prepoznao slavni Real", kazao je Demirović za dječaka čiji je trenutni san da jednog dana postane broj jedan u Željezničaru i reprezentaciji BiH.