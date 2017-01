Preminuo čovjek koji je imao 130 žena i 200 djece

Bivši islamski propovjednik Mohamed Belo Abubakar, za koga se vjeruje da je imao 130 supruga, preminuo je u subotu u 93. godini.

Abubakar, u javnosti poznat kao Baba Masaba, umro je u svom domu u Nigeriji nakon bolesti. Sahranjen je u nedjelju, a njegovom pokopu prisustvovao je veliki broj ljudi.

Lokalni mediji javljaju da je do 2008. godine, kada je privukao pažnju medija, imao 86 supruga, ali da je taj broj porastao na 130 i da su u trenutku njegove smrti neke bile trudne.

BBC je 2008. godine pisao da je Abubakar imao najmanje 170 djece, ali su nigerijski mediji javili da je iza sebe ostavio 203.

Za BBC je tada rekao da on ne traži žene, nego da one dođu kod njega kako bi zatražile pomoć za liječenje.

"Ja ih ne tražim. Same mi dolaze. Gledam na to kao da me Bog pitao da to učinim i ja ih sve oženim", izjavio je tada.

Ganiat Mohamed Belo, koja je 20 godina provela u braku s njim, izjavila je te godine da ga je upoznala dok je išla u srednju školu kada je majka odvela na savjetovanje kod Abubakra. Nakon toga ju je zaprosio.

Mediji su pisali da su se od njega razvele 82 supruge, što je on negirao.

