Put Afroamerikanke od robinje do milionerke

Februar je mjesec afroameričke istorije u Sjedinjenim Državama. Tokom tog jednomjesečnog obilježavanja odaje se počast važnim ljudima i događajima koji su oblikovali istoriju Afroamerikanaca. Ovo je priča o Si Džej Voker, koja je odrasla na bivšoj robovlasničkoj plantaži, borila se protiv diskriminacije, a na kraju postala jedna od prvih milionera među Afroamerikancima. Alelija Bandls brižljivo čuva predmete koji su dio priče o njenoj čukunbaki Si Džej Voker.

"Vokerova je zaista otjelotvorenje američkog sna u najboljem svjetlu. Ona je osoba čiji roditelji su bili robovi, bila je prvo slobodno dijete u svojoj porodici, rođeno šezdesetih godina 19. vijeka, a do smrti 1919, kada je imala 51 godinu, već je postala milionerka", priča Bandlsova, koja je i biograf i istoričar.

Vokerova je jedna od najuspješnijih žena preduzetnika 20. vijeka. Nakon što je počela da gubi kosu, eksperimentisala je sa različitim tretmanima, a zatim počela da prodaje proizvode za njegu kose namijenjene Afroamerikankama.

"Ono što mi se sviđa jeste da je stavila sopstvenu fotografiju na flašicu. U to vrijeme bilo je i drugih kompanija koje su prodavale proizvode Afroamerikanki, ali oni bi stavili fotografiju nekoga ko nije tako izgledao, jer su koristili činjenicu da su se crnkinje osjećale nesigurno zbog evropskih standarda ljepote", priča Bandlsova. Putovala je širom zemlje gradeći kozmetičku imperiju, sastavljenu od žena koje su prodavale i distribuirale njene proizvode: "Nije se radilo samo o proizvodima za kosu, prodaji tih proizvoda i pravljenju frizure. To je postalo pitanje ekonomske nezavisnosti. Sviđa mi se što je taj njen biznis postao sredstvo kojim se dolazi do cilja, da se i druge žene ohrabre, što im je omogućilo da kupuju kuće za svoje porodice, da obrazuju svoju djecu", objašnjava Bandlsova.

Posljednjih 40 godina ona je provela brojne sate u traganju i pisanju o izuzetnom životu Vokerove:

"Žene su joj takođe slale pisma, a jedna od njih je rekla: 'Vi ste omogućili crnkinjama da zarade više para za jedan dan, nego što bi mogle za mjesec dana radeći u nečijoj kuhinji'. To je zaista pokazalo ženama koje su radile u polju, bile kućne pomoćnice i pralje kako mogu da izdržavaju svoje porodice i budu same svoje gazdarice", priča Bandlsova.

Ona kaže da je Vokerova imala strast za aktivizam i da je željela da osnaži Afroamerikanke, pa je 1917. čak organizovala trgovinsku konvenciju, koja je bila jedan od prvih susreta poslovnih žena u ovoj zemlji, na nacionalnom nivou:

"U ključnom govoru ona je rekla: 'Želim da vi kao agenti Si Džej Voker pokažete svijetu da marite ne samo za sebe, već i za druge'. Na kraju konvencije žene su poslale telegram predsjedniku Vudrou Vilsonu, apelujući da podrži zakon da se linč proglasi federalnim krivičnim djelom. Ona je htjela da te žene iskoriste svoju moć, uticaj i novac da promijene svijet. Si Džej Voker bila je mnogo više nego obični pionir modernih proizvoda za njegu kose.

(VOICE OF AMERICA)