Radikalna alternativa uobičajenom sahranjivanju

Rober Džej Klink je cijeli život proveo pored vode. Dok je odrastao, njegovi roditelji su imali bungalov na Saut Long jezeru u Minesoti, saveznoj državi sa 10.000 jezera. Voda i pecanje su bili njegove velike strasti. I njegova supruga Džudi Olmsted je uživala u svemu tome.

Međutim, neposredno pred njegovu smrt, koja je bila već izvjesna jer je dugo bolovao od karcinoma, supruga Džudi je otišla u lokalno pogrebno društvo "Bradshaw Celebration of Life Center" kako bi pripremili njegovu sahranu. Rekla je ljudima iz pogrebnog da bi njen suprug želio da bude kremiran, kada za to dođe vrijeme.

Međutim, tada su joj iz ovog pogrebnog društva predložili alternativu - nešto što je poput kremacije, ali bez vatre, proces gdje se zapravo koristi voda.

Naime, riječ je o razlaganju tijela pomoću alkalnog rastovora koji je načinjen od kalijum-hidroksida.

"U početku sam bila u nevjerici. Sjećam se da sam im rekla da ne znam šta da mislim", kaže Olmstedova. Međutim, što je više razmišljala, shvatila je da je to možda i najbolji način da se oprosti od supruga.

Pogrebno društvo "Bradshaw" je jedno od ukupno 14 pogrebnih društava u SAD koja nude ovu "ekološku opciju". Alkalna hidroliza je daleko prihvatljivija alternativa od sad već uobičajene kremacije.

Cijena hidrolize je identična cijeni kremacije, a za veoma kratko vrijeme pokazala se veoma popularnom.

Njihovi klijenti, koji unaprijed ugovaraju sahrane, a koji pritom ne žele u zemlju, u čak 80% slučajeva su se odlučili upravo za hidrolizu.

Džudi Olmsted kaže da joj je hidroliza bila daleko bolji izbor jer je njen suprug Bob živio za vodu.

En Kristi, direktorica pogrebnog društva "Bradshaw", govori o razlozima zašto se ljudi odlučuju za hidrolizu.

"Postoje klijenti koji su naučno orijentisani, zainteresovani za nauku, nekima je nauka bila cijeli život i ovaj način sahranjivanja im je daleko prihvatljiviji od spaljivanja", kaže ona, dodajući da ljudi ne žele da znaju do kog stadijuma se organizam razlaže prilikom hidrolize.

Džejson Bredšo, koji se nalazi na čelu ove pogrebne ustanove, kaže da su se za nabavku mašine kojom se vrši hidroliza odlučili prije nekoliko godina.

Mašina je smještena u podrumu ove ustanove i ujedno se tu i vrši cijeli proces hidrolize, a koštala je čak 750.000 dolara.

On dodaje da su te mašine danas jeftinije, ali je prije pet godina prilično koštala.

"Mi smo bili prvi u zemlji koji smo nabavili ovu mašinu, zato je i bila skuplja. Ali, i u našem poslu su neophodne investicije. Vremenom smo čak morali da organizujemo ture i obilaske, kako bismo ljudima objasnili o čemu se zaista radi, na koji način mašina funkcioniše", kaže Bredšo.

Ono što ta mašina radi jeste da razlaže organizam do kostiju. To se postiže otopinom čija je pH oko 14 i koja se zagrijava do 152 stepena Celzijusa.

Za ovaj proces u standardnim grobovima treba i nekoliko decenija, dok ovdje to traje negdje oko sat i po.

(BBC)