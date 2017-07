Robotički ljubimci - emotivna podrška starijima

Poznato je da kućni ljubimac pruža sreću i spokoj starijima ili osobama s invaliditetom. U budućnosti će, međutim, ljubimac možda biti robotička životinja koja će uz pomoć vještačke inteligencije ostvarivati interakciju s ljudima. Naime, jedna britanska kompanija napravila je simpatične androide za koje tvrdi da će pružiti emotivnu podršku i uzajamnu interakciju.

U eri globalnih trendova, kada porodice žive na više kontinenata, a djeca nisu uz roditelje, ovi robotički ljubimci će dosta značiti za starije osobe.

Ipak, treba naglasiti da ove slatke životinje nisu klasični kućni ljubimci. Prvi iz ove serije koji je predstavljen je Miro - robot dizajniran da bude partner svom ljudskom biću. Njegov proizvođač "Consequential Robotics" smatra da će ovaj robot biti pogotovo koristan za starije ili osobe s invaliditetom.

"Kao što vidite, ne možete tačno da odredite da li je to pas ili ovca ili krava ili neki hibrid. Međutim, ono što je bitno za njega jeste da ima taj partnerski efekat, tako da kada je uključen i u vašoj blizini daje vam osjećaj toplote i bliskosti kakav imate kada je pored vas neko ko vas razumije. Ono što je utvrđeno jeste da zaista pomaže pri usamljenosti, ali i u slučaju autizma ili onima koji imaju poteškoće sa učenjem", ističe Marija Favre iz organizacije "Consequential Robotics".

A kako ovaj ljubimac zapravo funkcioniše? Naime, Miro na sebi ima senzore koji prepoznaju kada ga neko mazi po glavi ili tijelu, i kao odgovor na to počne da maše repom. Takođe, Miro ima sonarni senzor u nosu koji detektuje njegovu lokaciju, a tu su i stereo kamere u očima za prepoznavanje ljudi i praćenje njihovih pokreta.

Ipak, ono što je bitno naglasiti svakako je da, zahvaljujući vještačkoj inteligenciji, Miro je daleko pametniji od običnog kućnog ljubimca.

"Vještačka inteligencija otvara vrata za razne nove stvari. Da je to samo životinja, onda bi robot bio ograničen na životinjskom nivou, na tom nivou emotivne interakcije, ali s obzirom na to da postoji nivo vještačke inteligencije i tako visok nivo razmišljanja, onda on može da radi stvari koje životinje jednostavno ne mogu", navodi Ludvig Reš iz "Consequential Roboticsa".

Jedan od primjera kako je Miro drugačiji od običnog ljubimca je i to što on može da, na primjer, pozove nekoga telefonom, ali i da prepozna gosta koji je na vratima, te da podsjeti ljude na njihove dnevne obaveze.

Iako robotički ljubimci poput Mira mogu da budu od pomoći, oni nisu podobni za svakoga, kaže Mervin Koler iz najveće britanske dobrotvorne organizacije za pomoć starijim osobama "Age UK".

"Prednost s robotima je to što se ne umaraju, ne postaju nervozni, ne treba im slobodno vrijeme, spremni su da budu tu za vas kada god poželite i to meni izgleda kao zanimljiv pristup", kaže Koler.

Ono što ne treba zaboraviti jeste to da Miro može da pruži spokoj, ali on nije zamjena za toplinu i ljubav koju mogu da pruže drugi ljudi.