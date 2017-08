Savjeti jednog stranca: Sve o Srpkinjama, kako ih smuvati, čega se paziti

Srpkinje su seksi, visoke, imaju duge noge, prelijepu zadnjicu i uglavnom manje grudi, "namazane", "sponzoruše", starije su nesigurne, a studentkinje promiskuitetne.

Jedan stranac koji je boravio u Srbiji dao je detaljna uputstva u 20 tačaka kako osvojiti srpsku ženu, kakve su Srpkinje, šta vole, koja su im interesovanja, ali i šta unaprijed očekivati ako si stranac koji želi samo seks na jedno veče.

U tekstu "Sve što ste željeli da znate o Srpkinjama" svoja zapažanja je iznio u 20 tačaka.

1. Brazilke Evrope

"Prije nego što dođete u Srbiju, savjetujem vam da dobro istegnete vrat jer ćete ga stalno okretati za prelijepim djevojkama na ulicama Beograda. Srpkinje su seksi, visoke, imaju duge noge, prelijepu zadnjicu i uglavnom manje grudi. One su, po mom mišljenju, najseksipilnije žene u Evropi", navodi on.

Njihov temperament podsjeća na žene u Španiji. Iako su isprva stidljive, vrlo brzo postanu Brazilke Evrope.

2. Ženstvene su

Srpkinje su veoma ženstvene. U poređenju sa drugim ženama u Evropi, one znaju svoju ulogu u društvu i braku i umiju da se odlično oblače.

Ipak, Beograd nije mjesto na koje dolazite da imate seks. Ne očekujte seks na jedno veče jer to ovdje nije uobičajeno, niti prihvatljivo.

3. Govore engleski

Srpkinje odlično govore engleski jezik, pa budite veoma pažljivi kada pričate nepristojne stvari u njihovom prisustvu.

4. Druga planeta

Srpkinje vole dnevne izlaske. Preovladava kultura kafea, ljetnih bašti, kafića… To je prva stvar koju sam primjetio. One samo vole da sjede, piju i razgovaraju tokom dana.

"U Beogradu ima toliko prelijepih žena da sam mislio da sam na drugoj planeti".

Ako izgledate pristojno i oblačite se dobro, ne bi trebalo da imate nikakvih problema sa djevojkama. Mnoge djevojke kojima sam prišao na ulici bile su stidljive, ali kada smo se malo bolje upoznali, pokazale su svoju pravu stranu.

5. Plus za strance

Srpkinje misle da su njihova zemlja ili grad dosadni i vole da znaju o drugim mjestima. Ako ste iz SAD, Irske, Španije, Rusije, to je sigurno plus. One samo žele da dožive nešto novo i drugačije.

6. Dva tipa Srpkinja

Djevojke koje slušaju domaću i djevojke koje slušaju stranu muziku. Djevojke koje slušaju domaću muziku, koju tamo zovu turbo-folk, vole da piju i više uživaju u životu.

Strancima je teže da smuvaju takvu djevojku.

7. Psujte i ločite rakiju

Srbija ima bogatu istoriju. Ako postoji bilo kakav recept, onda bi trebalo da naučite nekoliko srpskih riječi. Preporučujem da naučite neke loše riječi i kako da psujete.

Uvijek se smiju kada psujete na njihovom jeziku zbog akcenta. Ako koristite psovke i uvrede, uvijek možete reći da ste mislili da to znači "hvala" i da vas je srpski prijatelj prevario.

Srbi vas neće smatrati "jednim od njih", osim ako ne pokažete da možete da pijete rakiju. Naučite da pijete rakiju, djevojke vole to.

8. Namazane

Srpkinje su prilično namazane.

9. Samci bez šansi

Ovo je najveća prepreka na koju stranci nailaze u Srbiji. Ako izađete sami u klub, odmah se pridružite nekoj grupi.

10. Pazite se Srba

Ako dolazite samo da imate seks, onda ćete morati da se takmičite sa mišićavim Srbima. Ne preporučujem da prilazite ženama na splavovima i sličnim lokalima jer su muškarci prilično "teritorijalni".

11. Maska "kučke"

U noćnim klubovima, izgled "kučke" vrlo je čest među seksi djevojčicama. One su samo stavile taj izgled "ne prilazi". Ali to je samo maska. Takođe možete računati da će takve biti zaštićene i okružene debelim prijateljima.

12. Uvrede

U Srbiji ćete najniže uvrijediti neku djevojku ako je nazovete kurvom. Mnogi momci kada vide djevojku koja nosi nešto zaista kratko, vidjeće je kao kurvu. Da ne spominjem šta biva tek kad saznaju da je djevojka imala seks na jednu noć. Zbog toga "kres-partije" ovdje nisu uobičajene.

Zbog takvih etiketa koje im muškarci olako lijepe, srpske žene vole da putuju, jer u drugim gradovima i zemljama "niko neće znati" o njihovim seksualnim avanturama.

13. Izolujte je od prijatelja

Ako želite da "smuvate" Srpkinju, nađite bilo koji razlog i izborite se sa svim njenim pokušajima da povede drugarice sa sobom.

Ako to uradite ispravno i ona se složi da ostavi svoje prijatelje čak i na nekoliko minuta, to je 90 odsto posla.

14. Studentkinje su…

One su vaša meta. Mnoge od njih dolaze iz malih mjesta u Beograd da studiraju i već tokom prve godine prevare dečka. Vrlo brzo počinju da uče o svim "prednostima" velikog grada.

15. Sponzoruše

Postoji mnogo djevojaka koje traže sponzore. One obožavaju kada ih ljudi gledaju kao imućne jer je na pojedinim mjestima gotovo sramotno biti siromašan. Zato mnoge od njih imaju "dogovor" sa bogatim muškarcima da im oni kupuju stvari u zamjenu za seks.

16. Starije su prevrtljive

Djevojke iznad 28 će vas stalno testirati. Zapitkivaće vas koji su "vaši planovi" sa njom i da li ste spremni da budete s njom ozbiljno. One će vam reći kako jednostavno ne mogu da pronađu pravog čovjeka, pošto su svi nezreli. Ali one će otvoreno pričati o svojim ozbiljnim godinama i priznati da ih mlađe djevojčice prevazilaze.

Takođe će igrati dosta igara. One su samo razočarane što je njihovo vrijeme prošlo i nemaju problem da to priznaju.

"Preporučujem da se držite grupe između 20 i 25 godina."

17. Satima ispred ogledala

Tokom devedesetih, kada je zemlja bila pod sankcijama, jedine od firmi koje su uvijek radile bili su kozmetički i frizerski saloni. Žene ovdje vole da provode sate ispred ogledala, čak i kada se spremaju samo za petominutni odlazak u prodavnicu.

18. Moda

Što se tiče oblačenja, naći ćete sve. Od vrlo dobro obučenog čovjeka do onog "želim da izgledam kao klošar". U vrućem vremenu, naći ćete puno djevojaka u kratkim suknjama koje izgledaju kao prostitutke.

19. Ples

Srpske žene vole da igraju. Postoji mnogo glasnih tehno klubova u koje ljudi idu da se izđuskaju. Takođe, psihodelična muzika je veoma popularna u Srbiji. Ako je vaš stil igre "manki dens", Srbija je mjesto za ples.

20. Izbjegavajte politiku

Pomisao da je NATO bombardovao jednu evropsku zemlju ne tako davno je prilično izvan mene. Oni to dobro pamte i ne zaboravljaju.

Možda mislite da znate o ratovima devedesetih godina prošlog vijeka u ovom regionu, ali ako su izvor vašeg znanja CNN ili zapadni mediji, izbjegavajte tu temu.

(Sputnjik)