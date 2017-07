Sedam rečenica koje se ne smiju govoriti djeci

Mnogi roditelji našli su se u zamci između savršenog roditeljstva kakvo su zamišljali i stvarnosti koja ih nerijetko ostavi zatečene, nepripremljene.

U nekim situacijama tako kažu djeci neke stvari, za koje su mislili da nikada neće raditi i da su to samo greške njihovih roditelja.

Ponekad svi kažemo krive stvari, posebno kada u multitaskingu, stisci s vremenom i rokovima, pokušavamo ispuniti zahtjeve na svim životnim poljima. Često uz put kažemo djeci stvari kojih se poslije i sami sramimo. Što često govorimo djeci, a ustvari ne bismo trebali?

1. Ostavi me malo na miru

Roditelj koji ne treba povremeni odmor od djece vjerovatno ne postoji ili to neće priznati, no problem je kada odbijanje djeteta postane rutina. Izjavama poput ‘Ne smetaj mi’ i ‘Ostavi me na miru’ možete ih odbiti od sebe, poljuljati im samopouzdanje i s vremenom mogu pomisliti kako s vama ne mogu pričati jer ste uvijek previše zauzeti.

2. Nemoj plakati

Ova i slične varijacije poput ‘Nemoj biti beba’, ‘Nemoj se bojati’ i slično poruke su kojima djetetu poručujete da njihove emocije nisu važne i da ih ne razumijete. Prirodno je da roditelj želi zaštititi dijete od loših osjećaja, ali to nije prikladan način.

Umjesto da negirate njegove osjećaje i govorite mu da ih i on potisne recite mu da razumijete da je tužno, ljuto, uplašeno i pitajte ga kako mu možete pomoći. Imenujte te osjećaje i budite uz njega i uz takav pristup naučiće što je empatija.

3. Dat ću ti ja razlog za plakanje

Prijetnje su rezultat roditeljskih frustracija, ali nisu baš učinkovite. Ukoliko koristite takve prijetnje ili razgovarate s njim ucjenjivački i često koristite izraz ‘Ukoliko to ne napraviš ja ću…’ uskoro ćete morati ostvariti svoju prijetnju ili gubi moć.

No to nije ispravan način za promijeniti djetetovo ponašanje. Umjesto prijetnji uvijek je bolje provoditi druge taktike poput one udaljavanje djeteta od kritične situacije, priče ili malog time outa.

4. Samo čekaj dok tata dođe kući

Kako biste bili učinkoviti morate znati djelovati odmah i sami, a ne tatu stavljati u ulogu lošeg policajca. Osim što pokazujete bespomoćnost, zbog odgađanja discipline dijete neće biti svjesno što je krivo napravilo. Iščekivanje kazne može djetetu samo produžiti agoniju, a osim toga potkopali ste svoj autoritet i činite loše tati kojeg bi se prema tom stavu dijete trebalo bojati.

5. Požuri se ili ćeš ostati sam

Pretrpani raspored, rokovi, promet, nedostatak sna samo su neki od razloga ove tako korištene roditeljske poštapalice. Međutim, ako svom djetetu svakodnevno, dok pokušava naći svoju dekicu, ili obući sam svoju šlapicu s rukama na bokovima govorite da požuri, stvorićete mu osjećaj krivice, a nećete ga niti malo požuriti. Naprotiv moglo bi se još više spetljati.

Probajte naći malo smireniji način da ubrzate stvari. Recite mu da ćete mu malo pomoći, ali da je super što se trudi ili jednostavno uzmite više vremena za neke stvari za koje pretpostavite da bi mogle dulje trajati.

6. Kako to ne možeš, pa to je lako

Ono što je vama lako djetetu sigurno nije. Ako smatrate da postoji lagani način da svlada određeno gradivo onda mu ga morate pokazati, a ne postavljati pitanja koja će ga samo činiti nervoznim.

7. Pogledaj kako ti je brat /sestra miran

Poticati rivalstvo između braće, upoređivanjem i takav način komunikacije neprihvatljivi su i vjerovatno je većina roditelja nakon što ih izgovori svjesna greške. Svako dijete je drugačije i treba ih gledati pojedinačno, a nikako uspoređivati i još na taj način praviti razliku.