Šest lekcija Sare Blejkli: Vjerujte instinktu i granice ne postoje

Sara Blejkli definitivno je drugačija od svih ostalih preduzetnika. Zahvaljujući popularnom donjem vešu "Spanx" postala je jedna od najmoćnijih poslovnih žena svijeta - našla se na "Forbesovoj" listi, a vrijednost njene kompanije mjeri se milionima dolara.

Evo šta je ova hrabra, uporna žena i majka troje djece poručila damama širom planete.

Uvijek vjerujte instinktu

Što više budete vjerovali sebi i osluškivali svoj instinkt, bićete jači. Vjerovala sam do kraja u svoju ideju za "Spanx" uprkos tome što su mi svi kojima sam je nudila rekli "Ne". Vidjela sam šta se dogodilo nakon toga i nikad više nisam to izgubila iz vida.

Isključite autopilot opciju

Toliko često u životu se dešava da radimo nešto onako kako su nas drugi naučili. Volim da u toku dana zastanem i uradim sljedeću mentalnu vježbu - zatvorim oči i pomislim: Da mi niko nije pokazao kako da radim svoj posao, kako bih ga obavljala?

"Ne" ne znači ništa

Razna poslovna iskustva i pregovaranja naučila su me jednoj nevjerovatnoj životnoj vještini - tome da zanemarim riječ "ne" i nastavim dalje. Naučila su me tome kako da uđem na vrata i osvojim nekoga za 30 sekundi. Naučila su me istrajnosti. Neuspjeh nije kraj svijeta. Toliko ljudi je preda mnom pocijepalo moju vizitkartu. Trebalo mi je mnogo snage da nastavim dalje.

Suočite se s nepoznatim

Nemojte se plašiti leta u nepoznato. Prije "Spanxa" nikada nisam radila u modnoj industriji. Nisam imala čak ni veze ni poznanstva. Bukvalno sam sve radila onako kako sam mislila da treba, nisam imala predstavu o tome kako to rade drugi ljudi. Najbitnije je da vjerujete sebi.

Inspiraciju možete naći svuda

Većina moje inspiracije dolazi zahvaljujući slušanju ljudi i obraćanju pažnje na to šta mi je potrebno u životu, šta mi nedostaje. Inspiraciju nalazim u magazinima, bojama i prirodi, u vremenu koje sama provedem sa sobom i u svojoj mašti.

Okružite se ljudima koji će vas podržati

Gubljenje prijatelja koji nisu željeli da podrže moju zamisao je bilo nešto nad čime nisam imala kontrolu. Na putu ka uspjehu neki ljudi su me voljeli, neki nisu. Ne možete kontrolisati šta drugi misle o vama, pa ne trošite snagu na razmišljanje. Najbitnije je ono što vi mislite o sebi. Okružite se ljudima koji će vam pružiti podršku i vjerovati u vas. I, žene, ne rasipajte energiju na muškarce. Pravi, kada naiđe, neće iziskivati nikakav napor.