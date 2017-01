Stvari koje će djeca uvijek pamtiti o roditeljima

Djeca pamte mnogo toga i ono što dožive u djetinjstvu oblikuje njihov život u odraslom dobu i odnos prema sebi i drugima.

Međutim, ovih pet stvari uvek će pamtiti o svojim roditeljima.

Trenutke kada su se zbog roditelja osećali sigurno, ali i nesigurno

Djeca su osetljiva i dok su mali, neprestano osjećaju potrebu da budu zaštićeni. Oni će siguno pamtiti kako ste tjerali čudovišta ispod kreveta i grlili ih nakon noćnih mora. Sjećaće se i trenutaka kada ste vikali na njih, a niste imali pravo. To su trenuci kada će se vaš karakter pretvoriti u čudovište kojeg se boje.

Trenutaka kada ste im se potpuno posvetili

Kažu da kada vas dijete stalno zove da se igrate s njime, da premalo dobija roditeljsku pažnju. Kada ostavite sve, i posuđe, i veš, i telefon, i posvetite se svom djetetu, ono će to osjetiti. Igraćete se s njim. To su trenuci kada ćete stvoriti uspomene. Njihove uspomene kojih će se vjerovatno sjećati cijeli život.

Način na koji razgovarate sa svojim supružnikom

Najbolji način da dijete naučite šta je ljubav je da se prema svom partneru odnosite sa ljubavlju i poštovanjem. Način na koji postupate sa njim duboko će uticati na njihovo ponašanje u budućnosti. Vi mu postavljate standard što je normalno, prihvatljivo i neprihvatljivo ponašanje.

Vaše riječi podrške, ali i kritike

Dječiji psiholozi ističu da stalno govorenje "bravo" ne pomaže djeci. Može im i naštetiti. Međutim, nije dobro da riječi podrške izostaju. To su riječi koje jačaju njihovo samopouzdanje i vjeru da mogu ostvariti ono što žele. Vaša kritika će im se možda još više usjeći u pamćenje. To su riječi koje bole i ako budete grubi, uticaće na njihov odnos prema vama i samima sebi. Iako je vaš zadatak da formirate djecu, čak i ako imate kritiku, radite to s riječima punima ljubavi i ohrabrenja.

Vaše porodične tradicije

Način na koji slavite Božić ili druge praznike vjerovatno će biti način na koji će i vaše dijete kada odraste željeti da slavi. Kroz porodične tradicije ono stiče lijepe uspomene koje želi da ponavlja. Uostalom, djeca vole predvidljive stvari. Sami stvorite svoje tradicije slavljenja rođendana, godišnjih odmora i pobrinite se da to ostanu lijepe uspomene.