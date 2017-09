Stvari koje praktikuju uspješni ljudi

Chill: Uspješni ljudi ne vole da bilo šta urade pod žurbom, ili u posljednji čas uvjereni kako mogu da pogriješe ili naprave neki propust koji će im uništiti dan.

Da bi izbjegli haotična jutra, ove žene se trude da ili ustanu malo ranije ili dan ranije da prođu kroz nedjeljne obaveze koje ih očekuju na poslu. Zbog čega je ovo vrlo bitno za svakodnevno funkcionisanje? Zbog toga što ćete na poslu mnogo opuštenije raditi pa i napraviti malu pauzu po želji.

Ne produžavaju alarm za buđenje: Ove žene se ili bude same, tik pred alarm ili ustanu odmah čim čuju alarm. Produžavanje alarma prekida vaš san kao i prirodnu pripremu tijela za dan. Jer ukoliko „probudite“ svoje tijelo da biste mu rekli „spavaj još malo“ izazvaćete kontra efekat i poremetiti vašu produktivnost. To će takođe prouzrokovati nesanicu i učiniti da sljedeće noći spavate lošije.

Piju dosta tečnosti i održavaju tijelo dovoljno hidriranim: Nakon osam ili devet sati bez tečnosti, vaše tijelo je željno vode, dehidriralo je. Zato ne možete da radite, razmišljate i uopšte funkcionišete jer je vašem mozgu, jednako koliko tijelu potrebno dovoljno tečnosti za normalan rad. Da se to ne bi desilo, svakog jutra kada ustanete popijte minimum čašu vode. Naš savjet je da takođe na svom radnom stolu imate flašu vode.

Meditiraju i odmaraju: Svaka uspješna žena, od Gisele do Oprah kune se u meditaciju, i to s razlogom— jer je meditacija anti-age tretman za mozak. Naravno, na poslu ne možete da priuštite pravu meditaciju, ali ako uspijete negdje da se izolujete i meditirate 5 minuta, već ste na dobrom putu. Ako do sada niste praktikovali da meditirate, mogu vam pomoći aplikacije ili platforme poput uber popularnog Headspace-a i Stop Breathe Think-a.

Istežu se: Nalik meditaciji, istezanje može da umiri um i resetuje tijelo. Obična istezanja takođe ublažuju negativne posljedice učestalog sjedenja i gledanja u kompjuter ili iPhone više od osam sati. Čak i nekoliko kratkih istezanja na dan mogu da vam poprave držanje, povrate snagu i opuste mišiće. Šta je takođe preporučljivo? Da poslije posla šetate ili trčite jer je istezanje najdjelotvornije kada vam je tijelo zagrijano.

Ne preskaču doručak: Postoji milion razloga zašto ne biste smjeli da propustite obrok čim ustanete. Vama su dovoljni ovi: doručak vam daje cjelodnevnu energiju i snagu da pregurate radne izazove, drži vaš fokus na bitnim stvarima, umanjuje vašu naviku da kasnije jedete na nervnoj bazi i ono što vam ne treba, i pozitivno utiče na koncentraciju i pažnju, kao i kratko pamćenje.

Notes i prioriteti: Ako planirate da budete produktivni i da stignete sve što ste naumili, držite se navike da zapisujete sve obaveze u notes, i to prema prioritetima, od najbitnijeg do najmanje značajnog. Štiklirajte stavke po obavljenom, zapisujte nove i vidjećete kako ćete sve lakše i brže završavati jer je sve stvar organizacije. Budite svjesni toga koliko vremena imate na raspolaganju, i koliko možete za tih 8 sati rada da obavite.

Budite pozitivni: Znamo da je teško biti pozitivan 24h, ali trudite se da bar dok ste na poslu razmišljate o nekim lijepim stvarima. To će vas riješiti bespotrebnog stresa i učiniti da se osjećate bolje i samouvjerenije.

