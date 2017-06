Stvari potrebne na razgovoru za posao

Proces traženja posla sam po sebi izazovan je i stresan. Kako bi isti stress smanjili bitno je da na intervju uvijek idete spremni. Evo kojih pet stvari uvijek morate imati uz sebe!

1. Broj telefona firme ili osobe kod koje ideš na intervju

Neplanirane okolnosti dio su svakodnevnice. Možete sve isplanirati do savršenstva ali, nažalost, ipak nije uvijek baš sve pod vašom kontrolom. Zapeli ste u gužvi, puklavam je guma, uhvatila vas je prehlada preko noći. Sve su to situacije na koje je nemoguće uticati i dobro je imati broj telefona na koji možeš nazvati i odgoditi ili pomjeriti termin. Nemojte misliti da je to neprofesionalno ili neprihvatljivo. Sagovornik će većinom razumjeti ako na vrijeme nazove i odgodite intervju, ali sigurno neće shvatiti dođete li na njega nepripremljeni, bolesni ili rastreseni.

2. Rokovnik s pripremljenim pitanjima

Standardno pitanje pred kraj intervjua glasi: "Imate li vi kakvih pitanja?". Najgori mogući odgovor je : "Ne.". Djelujete nezainteresovano i tromo. Važno je pokazati proaktivnost i zanimanje za radno mjesto kao i firmu. Kako vas ne bi "pojela" trema, pitanja osmislite unaprijed, a rokovnik ponesite sa sobom!

3. Dodatne kvalifikacije

Ako imate neku vrstu radova, publikacija, preporuka ili postignuća u polju za koji tražite posao obavezno ih ponesite sa sobom. Čak i ako je riječ o postignućima van branše odlično je pokazati svoje sposobnosti te ih potkrijepiti dokazima, ukoliko sugovornik bude zatražio.

4. Olovka koja radi

Svakako ponesite olovku ili dvije koje prvojereno rade. Nema smisla da se naredna dva dana živcirate oko toga jeste li ispali "glupi" ili nepripremljeni zbog takve sitnice.

5. Sitnice

Žvake, labelo, karmin, vlažne maramice, obične maramice i po mogućnosti dezodorans. Vjerujemo kako su to sve sitnice koje nosite sa sobom i na svakodnevnoj bazi, ali ponavljanje je majka znanja! Ne zauzimaju hrpu prostora, a spasiće vas od brojih neugodnih trenutaka.

(Miss7)