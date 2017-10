Sve što treba da znate kada mezimica stigne kući

Iako današnji roditelji znaju dosta o roditeljstvu, savjeti nikada nisu na odmet. To se posebno odnosi na one koji imaju djevojčice, jer su one u nekim stvarima osjetljivije. Otkrivamo vam šta treba da znate kada u kuću dođe mala mezimica.

Higijena

Mijenjanje pelena nije neka naučna fantastika, ali važno je biti posebno temeljan kod brisanja i pranja djetetovih intimnih dijelova kako se ne bi pojavio osip ili upala zbog mokraće koja nagriza kožu. Takođe, kod djevojčica guzu uvijek brišite sprijeda prema nazad.

Osjećajne su

Prema istraživanju objavljenom u časopisu "Scientific American", ženska djeca jako upijaju osjećaje svojih majki. Drugim riječima, nije iznenađujuće ako vaša curica brizne u plač nakon što vas je vidjela kako plačete. Ova urođena empatija manifestuje se vrlo rano.

Sve primjećuju

Čak i dok još ne mogu govoriti, djevojčice primjećuju i reaguju na sve. Bilo da ste promijenili frizuru ili se ne želite slikati, vaša kćerka će vas u svemu početi kopirati.

Rano progovore

Jezični centar u mozgu djevojčica aktivira se vrlo rano dok traže načine kako da komuniciraju sa drugima. To znači da one govore puno više i koriste više riječi od dječaka, tvrdi istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Nortvestern.

Biraju odjeću

Čim se sretne s konceptom mode i biranja odjeće, počeće izražavati svoje oduševljenje ili nezadovoljstvo outfitima koje ste izabrali za nju. Neke djevojčice odluku potpuno prepuštaju mamama, ali druge žele nositi samo ono što se njima sviđa.

Ne vole sve roze boju

Zašto bi roze boja morala biti sinonim za žensko dijete? Ako vaše dijete želi nositi kostim Supermena, neka nosi. Isto vrijedi i ako se želi igrati s kamionima umjesto s Barbikama.

Jake

Koja vam je prva stvar pala na pamet kada ste čuli da očekujete djevojčicu? To je vjerojatno bila kombinacija oduševljenja i zabrinutosti jer ovaj svijet može biti zastrašujući za ženski pol. Ipak, djevojčice, djevojke i žene su puno jače nego što mislimo. Nekada to ni same sebi ne priznaju.