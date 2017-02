Tajna pisma Džeki Kenedi muškarcu za kog se nije udala

U novembru 1967, četiri godine nakon atentata na njenog supruga, Džeklin Kenedi otputovala je u posjetu hramovima Angkor Vat u Kambodži s Dejvidom Ormsbijem Gorom, prijateljem njenog pokojnog muža i odnedavnim udovcem.

Njihovo zajedničko putovanje je izazvalo ogroman publicitet, a postojale su spekulacije o romantičnoj prirodi njihovog odnosa. Četiri mjeseca kasnije, bivši britanski ambasador Velike Britanije u Vašingtonu je zaprosio lijepu Džeki. Ali, ona ga je odbila.

U rukom pisanom pismu, ispunjenom tjeskobom i dozom okrutnosti, objasila mu je svoju odluku da se umjesto toga uda za Aristotlea Onasisa.

"Ako ću ikad pronaći neku vrstu iscjeljenja i utjehe - to mora biti s nekim ko nije bio dio mog svijeta prošlosti i boli. To mogu pronaći sada, ako nam svijet dopusti", napisala je Džeki Dejvidu. To pismo je bilo dio cijele zbirke pisama pronađenih u zaključanoj kožnoj aktovci koja je prošlog mjeseca otkrivena u Dejvidovom porodičnom domu u Velsu.

On je preminuo 1985. godine, a sada ih njegov unuk stavlja na prodaju putem aukcije, kako bi na njoj prikupio novac za obnovu kuće. Koliko mu je Džeki značila, nepobitno otkriva i činjenica da je sve godine svog života čuvao pisma, ali nikad nije želio da komentariše njihov odnos u medijima.

Među pismima se nalazi pismo namjenjeno Ormsbiju Goru, poznatom i kao Lord Harleh, s datumom 13. novembra 1968, mjesec dana nakon udaje Džeki za Aristotlea i pet mjeseci nakon ubistva Roberta Kenedija. U njemu je Džeki govorila o svojoj ljubavi i neraskidnoj vezi koju je osjećala prema Goru, čija je supruga umrla u saobraćajnoj nesreći u maju 1967.

"Toliko smo toga znali jedno od drugom, podijeli toliko toga i izgubili toliko toga zajedno. Iako to možda nije na način na koji ti želiš sada, nadam se da veza ljubavi i boli između nas neće nikada biti prekinuta".

Pišući mu s Onasisove jahte u Grčkoj, u jasnoj i hladnoj poruci odbijajući ga mu je rekla:

"Ti si kao moj voljeni, voljeni brat i mentor, jedini originalni duh kojeg znam, kao što si bio i Džeku".

Ormsbi Gore izrazio je nevjericu spram njenog odabira životnog partnera u bogatašu Onasisu, a ona je pokušala da odgovori:

"Molim te znaj, ti od svih ljudi to moraš znati, da nikad ne možemo zaista da zavirimo u tuđe srce. Poznaješ me. Isto tako moraš znati da muškarac kojeg ti opisuješ u svojim pismima nije muškarac za kakvog bih ja mogla da se udam."

Onasis je, pisala mu je "usamljen i želi mene da zaštiti od usamljenosti. Osim toga je mudar i dobar. Samo ja mogu odlučiti o tome, ako mogu, a ja sam odlučila."

"Znam da to dolazi kao iznenađenje mnogima, ali oni vide stvari za mene onako kako ih ja nikad nisam željela."

Ormsbi Gore bio je stari prijatelj Džona F. Kenedija, čija se mlađa sestra Kejtlin udala za Gorovog bratanca. Nakon izbora mladog predsjednika 1960, britanski premijer Harold Mekmilijan je poslao Gora u Vašington kako bi tamo bio ambasador Ujedinjenog kraljevstva. Dvojica muškaraca, s jednom godinom razlike u starosti, bili su veoma bliski. Kenedi se s njim savjetovao prije gotovo svake važnije odluke iz spoljne politike, a posebno tokom Kubanske krize 1962. Kenedi je govorio kako je Gore "gotovo član vlade".

Među pronađenim pismima jedno je u kojem ga Kenedi hvali. Neka od pisma biće izložena javnosti od 2. marta u Njujorku na Bohnams izložbi. Uprkos ugledu, vjerodostojnosti i prijateljstvu između njih, čini se da Džeki nikad nije voljela Gora u istoj mjeri u kojoj je on nju, pa je ipak odabrala grčkog plejboja. Brojni su ljudi tada tvrdili kako se Džeki za njega udala zbog novca, a on za nju kako bi "pokazao Americi srednji prst".

(express.hr)