Da li roditelji trebaju špijunirati svoju djecu?

Na tržištu trenuto postoje desetine aplikacija koje prate kako djeca koriste svoje mobilne telefone. Te aplikacije bilježe gdje se djeca nalaze, kakve poruke šalju, koje aplikacije koriste i šta rade na društvenim mrežama, a neke od njih mogu sve to da rade, a da vaša djeca to ni ne znaju. Takve aplikacije su dozvoljene za korišćenje, ali otvara se pitanje da li bi roditelji to zaista trebalo da rade?

Šta osnovci i srednjoškolci po cijeli dan rade sa svojim mobilnim telefonima? Mnogi roditelji to nikada neće saznati, ali jedna majka kaže od mene ne možeš pobjeći.

Kristin Presti, majka 13godišnje Izabele i 11godišnjeg Majkla, toliko je željela da zna šta joj djeca rade na internetu da je tajno instalirala program za špijuniranje njihovih aktivnosti. Ona sada vidi sve.

Praćenje aktivnosti svoje djece je dozvoljeno zakonom, ali da li je moralno? Da li tinejdžeri zaslužuju pravo na privatnost? Ili je špijuniranje za njihovo dobro važnije od moralnih vrijednost?

"Sa 11 i 13 godina trebalo bi da znamo šta im se dešava u životu", kaže Kristin. Međutim, njena kćerka jasno kaže: "Ja želim privatnost."

Kristin je prošlog ljeta primijetila da je Izabela odjednom počela da se ponaša kao da nešto krije: "Odmah sam pomislila da se nešto dešava", kaže majka.

Ona je tada instalirala tajni program na telefone svoje djece bez ikakvog kolebanja.

"To su moja djeca i ja moram da ih zaštitim."

Stručnjaci upozoravaju roditelje da tajno nadgledanje može da povrijedi djecu i da trajno ugrozi njihov odnos s njima. Džuli LitkotHejms je autor knjige "Kako podići zrelu osobu".

"Praćenje vaše djece 24 sata sedam dana nedjeljno, svaku njihovu odluku, svaki momenat je kao da kažete ništa ti ne vjerujem", kaže LitkotHejmsova. Ipak, Kristin o svemu kaže: "Nadam se da znaju da im vjerujem, ali da ovo radim da bih ih zaštitila."

Kristin je pomoću aplikacije otkrila da se Izabela dopisuje s nekim za koga misli da je tinejdžer. Međutim, kada je Kristin pozvala taj broj, ispostavilo se da je to zapravo odrasla osoba: "Mislila je da razgovara s prijateljem, ali ispostavilo se da nije."

Kristin je blokirala taj broj, ali je ostala uplašena razmišljajući šta je moglo da se desi od upoznavanja nekoga do otmice. Ona je takođe bila svjesna da ukoliko se suprotstavi svojoj kćerki, to znači da će morati da prizna tajni softver. Međutim, Izabela je prva pokrenula razgovor: "Sišla je niz stepenice i rekla da želi da razgovaramo."

Izabela je ispričala svojoj majci o nepoznatoj osobi s kojom je razmjenjivala poruke i mada je bila šokirana time što je mama špijunira, ona je takođe shvatila i drugu stranu:

"Obuzele su me emocije i pitala sam se zašto to radi? Ali sam i bila srećna jer znala sam da želi da me zaštiti."