Trgovac godinama hrani penzionere i invalide

Posljednjih osam godina stanovnici mjesta Strunino, gradića u ruskoj Vladimir oblasti, nisu se brinuli da li će imati hljeba u kući, a sve zahvaljujući vlasniku prodavnice koji poklanja hljeb ugroženim slojevima društva.

Naime, Mamud Šaversjan došao je u Rusiju iz Jermenije prije 25 godina. Radio je kao inženjer, ali je onda odlučio da otvori prodavnicu. Međutim, sve se promijenilo jednog dana kada je vidio jednu staricu koja broji sitniš provjeravajući da li ima da kupi hljeb. Tada je Mamud odlučio da joj pokloni hljeb, a onda je odlučio da isprinta kupone, koje je dijelio penzionerima.

To je bio samo početak. Ubrzo, Mamud je svoju "ponudu" proširio i na invalide, višečlane porodice i generalno siromašne. Vijest se proširila po cijelom regionu, pa su počeli ljudi iz okolnih sela da dolaze po kupone. Sada njegova prodavnica poklanja 2.000 vekni bijelog hljeba i 1.000 crnog hljeba mjesečno. Takođe, peciva poklanjaju lokalnom vrtiću.

Međutim, Mamud je dokaz da se dobro dobrim ne vraća. On i njegova porodica godinama trpe uvrede jer je narod uvjeren da besplatan hljeb daje Putin, a sve zato što Mamud nikada nije rekao da upravo on plati sav taj hljeb. "Ko nam daje besplatan hljeb? Pa, Putin, naravno", kaže jedan čovjek dok s kuponom čeka da uzme besplatan hljeb.

Mamud se suočava i sa rasnim uvredama, i to od ljudi kojima pomaže. Tako je, recimo, prošlog mjeseca jedna starica prijetila da će mu štapom razbiti izlog jer nije bilo besplatnog hljeba kad je došla.

Rosa Šaversjan, Mamudova žena, kaže da se svega deset odsto ljudi zahvali za besplatni hljeb. "Često mu znam reći - zašto nam praviš probleme dijeleći besplatni hljeb kad ljudi to ne poštuju, već nas zauzvrat vrijeđaju", kaže Rosa. Međutim, kaže da ima i onih ljudi koji shvataju da Mamud svojim novcem plaća hljeb, zbog čega su mu beskrajno zahvalni. Ipak, on kaže da ovo ne radi da bi mu neko izrazio zahvalnost. "Samo Bog može da cijeni dobra djela, ljudi ne", kaže on, dodajući da ovom narodu niko nikad nije ni pomagao, pa zato vjerovatno i ne vjeruje u dobrotu i milosrđe.

(NN, kommersant)