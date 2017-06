Tri znaka da previše udovoljavate drugima

Udovoljavati ponekad drugima nije loše, no kada vam to postane prioritet i kada tuđe potrebe stavljate ispred svojih, onda je to problem.

Mnogi nisu ni svjesni da to rade, stoga je važno da ovo pročitate i pokušate osvijestiti vaše ponašanje kojim sami sebi štetite.

1. Složite se s drugima bez razmišljanja

Pohvalno je biti na usluzi, ali treba postaviti određene granice. Osnova dobrog ponašanja je davanje bez prevelike brige za sebe.

Međutim, to ne znači da morate biti darežljivi bez obzira na sve. Ljudi koji neprestano udovoljavaju drugima obično imaju nisko mišljenje o sebi i imaju veliku potrebu biti korisni. Kao rezultat, obično ih je lako iskoristiti.

Rješenje: Kada vas neko zatraži nešto, nemojte se odmah složiti i pristati da ćete to i napraviti. Priznajte sebi da imate izbor, a zatim ga donesite.

2. Ne želite druge razočarati

Brinete se da nikoga ne povrijedite ili razočarate. To je dobro, ali ljudi koji previše drugima udovoljavaju često su anksiozni, žale zbog donesenih odluka i tuđe potrebe stavljaju ispred svojih.

Rješenje: Pazite se manipulatora. U trenutku kada pokušavate biti jaki i reći ne, oni će vam pokušati nametnuti grižnju savjest. Ostanite jaki. Kada kažete ne, budite čvrsti i odlučni. To je nešto što ćete morati vježbati. Stoga, počnite s malim stvarima i budite sigurni da ćete napredovati.

3. Radite puno više nego svi ostali

Ljudi koji žele drugima udovoljiti često žrtvuju svoje slobodno vrijeme kako bi napravili potreban posao samo zato jer žele biti pouzdani. Vrlo često im se zato događa da na njihova leđa padne puno više posla nego na leđa drugih.

Rješenje: Pokušajte se pridržavati vremenskih rokova. Možda će vam se dogoditi da nekad odete s posla, a da niste sve obavili. Osim ako nećete biti nagrađeni što nosite posao kući ili ostajete prekovremeno, to ne biste trebali raditi.

(NN/zadovoljna.hr)