U 26. godini recite "DA"

Kada je pravo vrijeme za sudbonosno "da", pitaju se mnogi. Odgovor na to pitanje možda imaju novinar Brajan Kristian i naučnik Tom Grifits, autori knjige "Algoritmi za život: Informatika o ljudskim odlukama", koji objašnjavaju da se prilikom svih životnih odabira treba voditi pravilom 37 odsto.

Šta znači to pravilo i koje su godine idealne za stupanje u brak može se izračunati.

Pravilo 37 odsto u principu znači da svaki put kada razmatrate nekoliko opcija u ograničenom periodu, bilo to odabir novog radnika, stana ili potencijalnog životnog partnera, najbolje vrijeme za donošenje odluke je u onom trenutku u kojem rezimirate 37 odsto od svih opcija koje vam se nude.

Dakle, tražite li partnera između 18. i 40. godine života, znajte da je optimalno razdoblje za stupanje u brak ono oko vašeg 26. rođendana. Prije toga ćete vjerovatno i propustiti pokojeg bolje kvalifikovanog kandidata, a nakon 26. dobri kandidati će postajati sve nedostupniji, te će vjerovatnoća da pronađete ljubav svog života biti sve manja.

Šanse za raskid veće za pet odsto nakon 32. godine

U matematičkom žargonu potraga za potencijalnim partnerom poznata je kao "optimalno zaustavljanje problema". Kada imate više od 1.000 mogućnosti, objašnjavaju Kristian i Grifits, udicu treba baciti tačno na 36,81 odsto pređenog puta. Što je veći broj opcija koje vam se nude, više se treba voditi pravilom 37 odsto.

U maju 2015. godine sociolog Nikolas H. Volfinger sa Univerziteta u Juti otkrio je da su najbolje godine za brak, ukoliko jednog dana želite izbjeći razvod, one između 28. i 32. Ovaj raspon ne odgovara u potpunosti pravilu 37 odsto, s obzirom na to da 28. godina odgovara pravilu 48 odsto, ali treba uzeti u obzir to da se većina parova upozna puno prije nego što odluči da stupi u brak.

Volfingerovo je istraživanje, takođe, pokazalo da se šanse za raskid povećavaju za pet odsto nakon 32. godine.

Pravilo 37 odsto ne funkcioniše u svakom slučaju. S obzirom na to da je preuzeto iz čiste matematičke logike, pretpostavlja se da osobe do svoje 26. godine znaju šta traže od partnera, ali nije uzeta u obzir pretpostavka da se naše želje i očekivanja o tome kakvog partnera tražimo drastično mijenjaju između 18. i 40. godine života.

Ono što nam pravilo 37 odsto zapravo govori je to da je 26. godina života najprikladnija za odabir partnera s kojim ćemo ostvariti uspješan brak. Isto tako, ovo doba predstavlja prekretnicu - trenutak u kojem treba da prestanemo da budemo izbirljivi te da se nadamo najboljem, što baš i ne zvuči toliko ohrabrujuće.