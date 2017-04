U Visokom oborena četiri Ginisova i svjetska rekorda

Nesvakidašnja vijest o obaranju Ginisovih rekorda u Visokom već danima ne prestaje da puni novinske stupce, a društvene mreže su preplavljene istim. Naime, u okviru "Bosna open 2017", drugog međunarodnog turnira u tekvondou, skoro 2.000 posjetilaca u Kulturno-sportskom centru "Mladost" u Visokom imalo je priliku da prisustvuje obaranju čak četiri Ginisova i svjetska rekorda.

Rekorde je potvrdio sertifikovani sudija "Rekord instituta" iz njemačkog Hamburga Muhamed Kahrimanović, a takmičari i novi Ginisovi i svjetski rekorderi su Edin Kajević Kaja, Ado Dulas, Suad Bajrić i Kerim Ahmedspahić, koji nakon uspješnih nastupa nisu krili zadovoljstvo postignutim.

Najzahtjevniji zadatak ispred sebe imao je najmlađi izazivač Kerim Ahmedspahić, koji je uspio za 35 sekundi glavom razbiti čak 111 siporeks ploča i to je novi svjetski rekord.

"Ovakav vid rekorda je jako zahtjevan. U ovoj disciplini potrebne su fizička sprema, tehnika i snaga, a najbitnija je psihička spremnost. Za ovo sam se spremao oko tri-četiri mjeseca intenzivno, svaki dan. Mnogo odricanja i truda je potrebno da bi se izvelo ovakvo nešto, tj. da biste uspjeli u ovakvoj disciplini", ispričao je za "Nezavisne novine" petnaestogodišnji Kerim. Upravo njegov snimak, na kojem se vidi kako glavom razbija 111 siporeks ploča, obišao je cijeli svijet.

"Vijest o mom uspjehu se proširila prebrzo, mnogo brže nego što smo očekivali! Poznate ličnosti i stranice pišu o mom rekordu i čude se kako sam ja, petnaestogodišnjak uspio učiniti i ostvariti takvo nešto", rekao je Kerim.

Mnogi su se takođe zanimali i za njegovo zdravstveno stanje nakon ovog poduhvata, no on potvrđuje da mu je zdravstveno stanje odlično i da se osjeća bolje nego što je očekivao.

"Dan poslije rekorda sam imao male upale vrata i ramenog pojasa, ali ništa strašno. Zbog svog truda i napora koji sam uložio u ovo kad mi je rečeno da sam uspio oboriti Ginisov rekord osjećao sam se fenomenalno! Bio sam ponosan na sebe jer sam uspio predstaviti BiH u najboljem svjetlu i što sam ostvario ono za što sam naporno radio", ističe Kerim.

Što se tiče planova za budućnost, za obaranje novih rekorda još nema nikakve planove, ali što se tiče njegove karijere tekvondo borca za 15 dana će nastupiti na evropskom prvenstvu u Sofiji, gdje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu.

Kerimov stariji kolega Ado Dulas uspio je razbiti 76 siporeks ploča za 20 sekundi, i to s jajetom u ruci, što je takođe novi svjetski rekord.

"Obaranje Ginisovog rekorda je osjećaj koji se ne može opisati jer je to još jedan dokaz da se upornim radom uvijek može doći do uspjeha i željenih rezultata", ispričao je i Dulas svoje iskustvo za "Nezavisne".

Kako kaže, još je kao dijete gledao filmove o borilačkim vještinama. I prema njegovom mišljenju borilačke vještine su nešto što čovjeka uči da se bori u životu i da cijeni svakoga.

"Borilačke vještine vas uče da nikad ne izazivate, nego da zračite pozitivnom energijom i odišete smirenošću", kazao je Dulas.

O stajanju, kako ističe, ne razmišlja, te mu je ovo samo podsticaj za dalje, te se već od iduće nedjelje priprema za nove rekorde.

"Do sada sam ostvario sve ciljeve koje sam sebi postavio. Kad dođe do prepreke ja se ne zaustavim nego idem jače, a kad dođem do jednog cilja odmah sebi postavim novi", kazao je Dulas. Dodao je da ima za cilj dokazati svima da svako može da ostvari ono što poželi ako se trudi.

"Bitno je da ljudi ne izgube vjeru u sebe i da ostanu dosljedni jer se sve može postići - samo je potreban trud, volja i upornost", savjetuje on.

Rekordi su oboreni u još dvije discipline... Majstor tekvondoa iz Visokog Edin Kajević Kaja uspio je stići Pakistanca Muhameda Rašida i postaviti novi Ginisov rekord u razbijanju punih limenki laktom. Dosadašnji rekord je iznosio 77 limenki u minuti, a Kajević je uspio razbiti 84 limenke za svega 51 sekundu. Suad Bajrić je takođe ispred sebe imao zanimljiv izazov - stojeći na glavi trebalo je da vrti dvije košarkaške lopte na nogama. A dosadašnji svjetski rekord od 20,20 sekundi Bajrić je nadmašio za 10 sekundi.