Vesna Savčić: Oblačim fudbalere i živim kreativni i zdravi Njujork

Gradiška ima oko 56.000 stanovnika, ako je vjerovati onom famoznom nedavnom popisu, priznavali ga ili ne. U Americi su čista posla, tamo se zna da u Njujorku živi više od osam i po miliona ljudi. Između Gradiške i Njujorka su hiljade kilometara, nebrojeno odlazaka i dolazaka, migrantski koferi, turističke fotografije, zalogaj Velike jabuke, mirisi Krajine. Wikipedia, pak, kaže da, prema neoficijelnim procjenama, u "pupku svijeta" živi između 15.000 i 20.000 bh. emigranata, oba pola, različite vjere, imena, sličnih pobuda i razloga za odlazak.

SLIČNO PODIGNUTO SIDRO: Njujorška priča Vesne Savčić iz Gradiške, kreativke, svojevrsnog modnog gurua, pobornika sporta i zdravog života, djevojke iz našeg komšiluka, počela je prije 11 godina, kao podjednako slična i različita pričama drugih koji su odavde digli sidro.

"U Ameriku sam došla sa željom da se izvučem iz Bosne, u potrazi za boljim životom, iskreno. Uvijek sam željela nešto više, ali nažalost, u Gradišci je život većinom postao neka rutina, gdje se rodiš, ideš u školu, nađeš neki posao da te izdržava (ako si srećan ili povezan naći ćeš nešto u svojoj struci), udaš se, imaš djecu i to je to. Cijeli uspjeh. Super je to sve, ali to nije bila moja vizija života. Nisam znala šta i kako, ali sam znala da, ako ne odem i ne pokušam, nikad neću ni saznati", govori ona.

Za Njujork se odlučila znajući da su u toj metropoli mogućnosti neograničene. I poslije svih ovih godina, kaže, sto odsto je sigurna da je baš tu pronašla pravu sebe i da joj je odluka da dođe u Njujork bila jedna od najboljih.

"Došla sam ovdje preko Au Pair programa na kojem sam bila godinu i po, dok nisam vizu promijenila u studentsku i počela da idem na koledž i radim", pojašnjava Vesna.

ŠOK, UČENJE I VJERA: Nakon više od decenije američkog života, početak joj je bio, kako to danas opisuje, pravi kulturološki šok. Preko okeana je stigla sa 20 godina i zatekla potpuno drugačiji način života.

"Kad se samo sjetim stvari koje sam morala da naučim, sad se sama sebi smijem", prisjeća se.

Nije bilo lako. Morala je, priča, negdje u sebe da potisne raniji život, ali je, isto tako, znala da je porodica podržava i to joj je bilo važnije od svega. Novi početak, daleko od svega poznatog, bio je i početak njenog vlastitog odgoja same sebe, danas je zahvalna za sve uspone i padove, jer su je, kaže, naučili mnogo toga o životu, ali prvenstveno o njoj samoj.

"Kad sam odlazila, tata mi je rekao: 'Idi i uradi sve što si zamislila. Ako uspiješ, odlično. Ako ne, vrati se kući. Mi ćemo uvijek da te čekamo.' Takve riječi jedinoj kćerki može da kaže samo onaj otac koji vjeruje u nju i to je meni bilo sasvim dovoljno da se odvojim i pođem nekim svojim putem", prisjeća se Vesna.

Ipak, upravo je razdvojenost od porodice ono što joj nakon svih tih godina najteže pada. Pojašnjava da zbog vlastite imigracione situacije kući nije išla posljednjih sedam godina, tokom kojih je propustila mnoge važne trenutke.

"Nešto najteže u mom životu. Tata mi je umro prije godinu dana i još nisam uspjela da dođem. Tako kad razmišljam o svemu što sam postigla, ništa nije dovoljno poredeći sa stvarima koje sam izgubila. Ali, to je život, a ja sam veliki optimista i konstantno tražim nešto pozitivno u situacijama. Dok god sam dobro ovdje i mogu mami i braći da pomognem, sve je super", naglašava ona.

RAZDVOJITI SEBE OD SEBE: Vesna Savčić za sebe kaže da je djevojka koja se i dalje pronalazi, izgrađuje i napreduje. Ona je iz Gradiške, ima 31 godinu, obožava svoju porodicu i mora da zove majku makar jednom dnevno, ne pije alkohol i ne jede meso (osim nekad kad se zaželi naše hrane, onda nema granica). Obožava da se druži i ima veliki krug prijatelja. Ipak, kako godine prolaze, sve teže joj je da se razdvoji od SVesne, brenda koji gradi u Njujorku i koji je sve od mode, do kreativnosti i biznisa.

"Sve što se tiče Vesninog posla je SVesna. Kako je super pričati o sebi u trećem licu", objašnjava kroz smijeh.

Moda ju je oduvijek privlačila, još dok je kao mala prepravljala stvari što iz svog, što i iz maminog ormara.

"Trenutno radim samostalno kao lični stilista i brend konsultant za američke fudbalere. U ovom sam svijetu zadnjih šest godina i upravo sam pokrenula svoju kreativnu agenciju koja je trenutno u izgradnji. Korak po korak...", priča ova djevojka.

Prije toga je modno svaštarila i uz osmijeh naglašava da joj je CV pun. Između ostalog, radila je za "Adidas" kao stilista za lutke u njihovim prodavnicama i specijalista za Adidas Original, potom kao asistent stilista za pjevačicu Nicki Minaj i rnb pjevača NeYo, košarkaše Lebrona Jamesa, Amarea Studemirea, Chrisa Bosha, Rajona Rondoa te kao kretaivni asistent za britansku modnu kompaniju "TopShop".

"Trenutno sam samo fokusirana na posao sa igračima američkog fudbala. Oni su velike zvijezde ovdje i trendseteri. Imidž im je veoma važan i moj posao je da ih spremim za utakmicu (uvijek su lijepo obučeni na dan utakmice), za sve medija platforme, od nekih pojavljivanja na televiziji, do svih red carpet prijema i poznatih događanja. Sve što ima veze sa njihovim izgledom, ja sam zadužena za to", pojašnjava Vesna.

Neki od fudbalera s kojima je radila ili radi su: Victor Cruz, Martellus Bennett, Rashad Jennings, Dwayne Harris i Justin Bethel. Uz to, ona ih povezuje sa dizajnerima koji su u njihovom stilu i sklapa poslovne ugovore između njih, koje benifituju obje strane.

DIJETE NA DVA JEZIKA: Ipak, kao kreativac u duši, moda nije jedino što je privlači. Tako je u slobodno vrijeme uključena u aktivnosti kreativaca Njujorka, voli da slika, izrađuje zanimljive stvari za kuću, namještaj... a tu su i sport i zdrav život, koji su neraskidivi dio nje.

"Cijeli život sam u nekoj vrsti sporta. Uvijek moram biti aktivna. Sa druge strane, što sam starija, to više pažnje posvećujem ishrani i sportu. To je ovdje vrlo važno, jer je kvalitet ishrane kompletno drugačiji nego kod nas. Organska hrana nije inače svakodnevica, tako je tome potrebno posvetiti mnogo pažnje", govori Vesna, koja je kroz trčanje, kao jednu od ljubavi, postala jedan od Nike influencera i dio je tima Mission I’m Possible u Njujorku, gdje je urbana scena trčanja ogromna.

Uprkos svemu što je postigla u Njujorku, više nego što je ikad mogla i zamisliti, kaže da nije ni blizu onoga gdje planira da bude.

"Ja definitivno živim američki san, po svim definicijama, ali mi ništa od ovoga nije bilo posluženo na srebrnoj kašici. Sve sam skupo platila, što radom, što teškim odlukama i odricanjem. Mi smo takva nacija ili možda generacija koja zna za gore. Ratna djeca! Pa kad dođemo ovdje, znamo kako svaku priliku da iskoristimo. To nam je nešto u krvi, na šta sam ponosna."

Planovi su joj jasni da tamo, preko okeana, izgradi što bolji biznis.

"Pa da mogu da živim malo tamo i malo ovdje. Pa kad tamo nekad odlučim da izgradim i sopstvenu porodicu, nekog muža nađem ako bog da (smijeh), pa i dijete, e onda možemo tamo. Mora majka da mi uči dijete srpski, a mi ćemo engleski. Best of both worlds!"

Neustrašiva od malih nogu

Po dolasku u Ameriku, postala je gospodar svojih odluka i života. Morala je, prisjeća se, pouzdati se u vjeru u sebe i intuiciju. Bilo je grešaka i uspjeha, ali je na neki način bila pripremljena za takvu borbu.

"Roditelji su me odgojili da se ne bojim ničega. Uvijek sam bila veoma nezavisna, samopouzdana i slobodoumna. Sve mi je to trebalo kad sam došla ovdje, sve sam odluke morala sama da donesem, jer mi oni nisu mogli više pomoći", ističe Vesna.