Za najbolji esej farma od pola miliona dolara

Norma Burns, poznati arhitekta i samouki farmer, već više od 18 godina vodi svoju organsku farmu u mjestu Benet, Sjeverna Karolina. Međutim, nedavno je odlučila da okrene novi list u životu i upravo to je razlog zašto poklanja svoju farmu, s jednim uslovom - dobiće je onaj ko napiše najbolji esej.

Norma kaže da joj je njena farma bila sve u životu posljednjih 18 godina, ali je shvatila da je više ne može sama održavati. Odlučila je da se vrati u grad, ali želi da bude sigurna da će njena farma ostati u dobrim rukama. Iako je farma procijenjena na čak 450.000 dolara, ona je odlučila da je pokloni bračnom paru koji će u eseju od 200 riječi najbolje objasniti zašto bi farma trebalo da pripadne upravo njima. Prijave na konkurs za najbolji esej se primaju do 1. juna 2017. godine, a neophodno je uplatiti i 300 dolara prijave na konkurs.

"Za mene nema boljeg životnog poziva od uzgajanja organske hrane", kaže Norma i dodaje: "Ono što želim jeste da ovu farmu naslijedi neki bračni par, koji će biti istih interesovanja, ali i koji su iskusni u uzgoju organske hrane. Neophodno je da su to ljudi koji neće žaliti ni truda ni vremena da se posvete farmi. Moj cilj je da ovu farmu dobiju oni koji vole uzgoj organskog voća i povrća, ali koji nemaju sopstvenu farmu gdje bi sproveli svoje ideje."

Norma i njen suprug su davno kupili ovu farmu, koja je bila u ruševnom stanju. Kuća je bila potpuno zapuštena, a štala bez krova. Danas ova farma izgleda kao san svakog farmera. Tokom godina uložili su dosta rada i truda. Kada joj je suprug umro 2005. godine, ona je nastavila da sama brine o svemu. Međutim, shvatila je da to više ne može. "Zaista, to je previše posla za jednu osobu. Radila sam od zore do sumraka svih ovih 18 godina. Ali, tijelo mi više ne dozvoljava da radim tako naporno", kaže ona.

Ona kaže da je došla na ideju o najboljem eseju jer je to jedinstvena šansa za mlade farmere da osvoje farmu svojih snova. Pored 300 dolara neophodnih za učešće na konkursu, tu je još nekoliko bitnih uslova - moraju imati neophodno iskustvo, mora biti par, bilo bračni ili bilo kakav drugi, jer farmu definitivno ne može voditi jedna osoba. Norma će odabrati najboljih 20 eseja, koje će predati žiriju (sačinjenom od poljoprivrednih stručnjaka i pravnika) koji će donijeti konačnu odluku. Interesovanje za farmu je već sada ogromno i Norma kaže da joj telefon ne prestaje zvoniti.

