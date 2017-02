Zanimljivosti o sanjanju i snovima

Svi ljudi u svim kulturama sanjaju bez obzira na njihovu klasu, pol, rod, uzrast. Prema istraživanjima sa početka 21. vijeka potvrđeno je da sanjaju i životinje.

Ne možete da hrčete i sanjate u isto vrijeme

Svi ljudi u svim kulturama sanjaju bez obzira na njihovu klasu, pol, rod, uzrast. Prema istraživanjima sa početka 21. vijeka potvrđeno je da sanjaju i životinje. Kako je Frojd u Teoriji i praksi tumačenja snova primijetio, "dobro je povremeno se sjetiti da su ljudi sanjali i prije nego što je nastala psihoanaliza". Od starog Egipta do Artemidora, od Artemidora do romantizma, od romantizma do Frojda i Junga preko Aserinskog i Klajtmana do Hobsona i Solmsa, od sajberspejsa do Matriksa, od nadrealista do filmova Dejvida Linča, tumačenje snova je beskrajno putovanje niz izgubljeni autoput naših snova i bezobalna šetnja po opasnoj strani naših želja, misterija, strahova i nadanja.

Deset najčešćih snova

1. Biti izgubljen ili zarobljen

2. Da vas neko proganja

3. Da letite

4. Da propustite važno dešavanje

5. Padanje

6. Da ste goli s nekim partnerom

7. Ispadanje ili gubljenje zuba

8. Da varate blisku osobu

9. Da ste ponovo u školi

10. Vozite se u avionu ili na brodu

Snovi i TV

Stariji ljudi koji su se susretali s crno-bijelim televizorima imaju veće šanse da sanjaju crno-bijele snove

Upravo je Neptun planeta emotivnog čuda. Pored toga što izuzetno snažno djeluje na naše snove, vizije, talente, čini i čuda u našim životima.

Nauka se do sada više puta bavila pitanjem novorođenčetovog sna, ali se naučnici još ne usuđuju da daju konačan odgovor na pitanje da li i bebe sanjaju. Međutim, oni su detaljno objasnili sve pojave koje prate časove spavanja beba i objasnili da najmlađi prolaze kroz slično iskustvo kao odrasli, zbog čega je vrlo moguće da i one sanjaju. Naučnici pretpostavljaju da bebe nemaju strašne snove i da se noćne more prvi put javljaju između treće i pete godine života.

Snovi u brojkama

5 - 30 minuta je prosječna dužina sna.

Otprilike sanjamo svakih 90 minuta.

33% snova prikazuje nesreću.

25% snova se odvija na poznatim mjestima.

50% društvenih interakcija u snovima su agresivne, obično prema osobi koja sanja.

95% do 99% svojih snova zaboravimo

*Slijepe osobe takođe sanjaju. Ali, dok osobe koje su izgubile vid sanjaju slike, one osobe koje su slijepe od rođenja imaju snove bazirane na mirisima i zvukovima.

*Sva lica koja u snovima vidimo su lica koje smo već barem jedanput u životu već vidjeli.

*Uz malo prakse, snovima je čak moguće upravljati. Možete tako letjeti kad poželite ili učiniti šta god drugo hoćete. Jedino ne možete uticati na početak sna.

*Postoji droga koja se zove dimetiltriptamin, a ova halucinogena droga vam omogućuje da sanjate kad god poželite, čak i preko dana. Naravno, droga je ilegalna.

*Dokazan je fenomen, ali ne i objašnjen, predosjećajnih snova. Ljudi ponekad znaju sanjati o događaju koji se kasnije i dogodi, pa je npr. Abraham Linkoln sanjao svoj atentat. Naučnog objašnjenja nema.

*Mjesečarenje je opasno. Poznati su slučajevi poput žene koja je vozila 30 kilometara do kuće svog rođaka gdje ga je ubila.

*Za vrijeme svog života ljudi provedu ukupno oko šest sati sanjajući.

*Osobe koje pokušavaju prestati pušiti imaju duže i intenzivnije snove.