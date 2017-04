Žena oboljela od raka poslužila kao primjer "zdravog" mršavljenja

Američki magazin "Kosmopolitan" šokirao je svoje čitaoce, a razlog nisu njihovi čuveni seks trikovi.

Ono što je izazvalo gnusne komentare u javnosti je kontroverzni naslov o ženi koja je izgubila kilograme dok se suočavala sa rakom. Tako je pomenuti magazin bez ikakvog blama objavio tekst, u kome se nalazi ispovjest bolesne žene, pod nazivom "Kako je ova žena izgubila 20 kilograma bez vježbanja".

Iskrena priča tridesetjednogodišnje Simon Harbinson je dirnula ljude a mnogi, koji pate od iste ili slične bolesti, identifikovali su se sa njom.

Nakon što je dijagnostikovana teška infekcija bubrega, doktori su otkrili da Simon Harbinson boluje od malignog karcinoma slijepog crijeva.

Ona je bila podvrgnuta raznim operacijama, nakon kojih se borila sa klomplikacijama. Jedna od njih je posttraumatski stresni poremećaj, koji se javio odmah nakon postavljene dijagnoze.

Good to know that "several life-threatening setbacks" (*cancer*) is the key to weight loss. Do better, Cosmo. Do better. pic.twitter.com/HsQxu1bIAp