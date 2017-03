Bizarna pojava na Antarktiku: Zašto se foke pare sa pingvinima?

Na jednom udaljenom, nenaseljenom ostrvu na Antarktiku, naučnici su primijetili da foke pokušavaju da stupe u seksualne odnose sa pingvinima, piše BBC.

Ova pojava desila se više nego jednom, a ‘protagonisti’ su bili različiti, tako da su naučnici odlučili da ovu neobičnu pojavu zabilježe na video snimku i objave detalje u magazinu “Polarna biologija”.

Neobično seksualno ponašanje foka nije ih mnogo iznenadilo, s obzirom na to da je još 2006. primjećeno da jedna foka na ostrvu Marion pokušava da stupi u čin kopulacije s kraljevskim pingvinom.

U to vrijeme, postojale su teorije da je takvo ponašanje posljedica seksualne frustracije ili neiskustva mlade foke, da je možda riječ o agresivnom, predatorskom ponašanju ili da se igra jednostavno pretvorila u seksualni čin.

Međutim, novi detalji, objavljeni u studiji "Multiple occurrences of king penguin (Aptenodytes patagonicus) sexual harassment by Antarctic fur seals (Arctocephalus gazella)", i dalje iznenađuju stručnjake.

Nakon 2006, dogodila su se još tri slučaja ‘udvaranja’ mladih mužjaka pingvinima nepoznatog pola.

Kod sva četiri incidenta zabilježen je isti obrazac. Foka bi svaki put pojurila pingvina, uhvatila ga i zajahala. Zatim bi nekoliko puta pokušala da se pari, a svaki pokušaj trajao bi oko pet minuta, sa pauzama između.

I mužjaci i ženke pingvina pare se putem otvora zvanog kloaka, i smatra se da su foke u pojedinim slučajevima zapravo uspjele da izvrše penetraciju.

U tri slučaja, foke su pustile pingvine, ali u posljednjem je foka ubila pingvina i pojela ga.

To nije čudno, s obzirom na to da foke često love i jedu pingvine na ovom ostrvu.

Ovi incidenti su jedini zabilježen slučaj pokušaja parenja foka sa pripadnicima druge biološke klase, odnosno u ovom slučaju pokušaj sisara da stupi u seksualne odnose sa pticom.

Iako još nema odgovora na pitanje zašto se to dešava, naučnici sumnjaju da je riječ o naučenom obrascu ponašanja.

“Foke imaju kapacitet za učenje, što su već ispoljile prilikom traganja za hranom”, rekao je Niko de Brajan iz Instituta za istraživanje sisara na Univerzitetu u Pretoriji u Južnoafričkoj Republici.

To znači da mužjaci mogu da vide kako drugi mužjak pokušava da se pari da pingvinima, a zatim i sami pokušaju to da izvedu. To bi ujedno objasnilo zašto zašto je broj ovog tipa incidenta u porastu.

"A možda je zaista riječ o seksualnoj frustraciji, s obzirom na nalet hormona u toku sezone parenja. S druge strane, šanse da mladi mužjak pogrešno prepozna pingvina kao ženku foke su vrlo male. Zaista je teško reći koji je pravi uzrok ovakvog ponašanja”, zaključio je Brajan.