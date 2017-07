Čudo prirode prvi put zabilježeno objektivom fotoaparata

Lavica koja doji mladunče leoparda snimljena je u rezervatu u Tanzaniji, što je prema stručnjacima vrlo rijetka pojava, jer je neuobičajeno da divlje mačke hrane mladunce drugih vrsta.

Na snimku petogodišnja lavica leži mirno dok doji malog leoparda koji se procenjuje da je star nekoliko nedjelja. Snimke je napravila u utorak gost iz gostionice u rezervatu Ngorongoro, koji je UN proglasio lokacijom svjetske baštine.

"Vidjeti tako nešto je vrlo neobično", rekla je Ingela Janson, šefica grupe za očuvanje vrsta KopeLion, koja pokušava da riješi sukob između lavova i lokalnih stanovnika koji love ove životinje da zaštite svoju stoku.

Lavica koja je opremljena sa ogrlicom sa GPS-om da bi naučnici mogli da je prate možda je izgubila svoje mladunce i zato je spremna da hrani mladunče leoparda, dok je on izgleda izgubilo kontakt sa svojom majkom, rekla je Janson. Predsjednik grupe Pantera, koja se bavi očuvanjem životinjskih vrsta sa sjedištem u Njujorku, Luk Hanter rekao je da su ovakvi slučajevi dojenja među različitim vrstama divljih mačaka vrlo rijetki.

Hanter je rekao da nije jasno da li je majka leoparda još tu da uzme svoje mladunče iz "lavljeg vrtića", što bi bio najbolji ishod. On je dodao međutim da su prirodne šanse za to mladunče jako slabe, i da su ga moguće do sada već ubili drugi lavovi koji su primijetili da nije jedan od njih.

Kako je rekao Hanter čak i u normalnim okolnostima samo 40 odsto mladunaca lavova u toj oblasti prežive prvu godinu života.

Incredible sight: First-ever photos of a wild #lioness nursing a #leopard cub, courtesy of a Ndutu Lodge guest in Tanzania @Kope_Lion pic.twitter.com/DGw4scarvp — PantheraCats (@PantheraCats) July 13, 2017

(b92)